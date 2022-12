Eberbach. Dass die deutsche Berufsausbildung international einen hervorragenden Ruf genießt, ist allseits bekannt. Sie gilt als Erfolgsmodell und Grund dafür, dass Deutschland eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten innerhalb der Europäischen Union vorweisen kann. Doch seit einigen Jahren beginnen immer weniger junge Menschen in Baden-Württemberg eine Ausbildung. So hat das Statistische Landesamt im vergangenen Jahr 65.250 neue Ausbildungsverträge in Baden-Württemberg registriert. Das ist ein Rückgang um 2,1 Prozent gegenüber 2020 und der niedrigste Wert seit Jahrzehnten.

Seinen Besuch an der Berufsschule in Eberbach nutzte der Sinsheimer Landtagsabgeordnete Dr. Albrecht Schütte daher, um sich über die aktuellen Herausforderungen des Standortes im Gespräch mit Schulleiter Carlo Götz und seinem Leitungsteam zu informieren. Im Fokus stand dabei die Frage, wie man die Berufsbildung und ländliche Standorte von Berufsschulen nachhaltig sichern kann. "Für den Rückgang der Jahrgänge gibt es mehrere Gründe", so Götz. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Land gehe seit Jahren zurück. Außerdem seien immer mehr junge Menschen bestrebt, Abitur zu machen und zu studieren. Hinzu kämen die Folgen der Corona-Pandemie. Eingeschränkte Praktikumsmöglichkeiten haben dazu geführt, dass sich immer weniger junge Menschen für eine Ausbildung entschieden hätten.

Dabei biete die berufliche Ausbildung Jugendlichen sehr gute Voraussetzungen für den Übergang ins Arbeitsleben. Da die deutsche Wirtschaft gut ausgebildete Fachkräfte brauche, seien Karrieren mit beruflicher Ausbildung so aussichtsreich wie nie. Schütte betonte: "Berufsschulen sind auch ein zentraler Standortfaktor für eine Region und Garant dafür, dass die Betriebe überhaupt ausbilden. Unser gemeinsames Ziel muss daher die Sicherung des Fachkräftebedarfs von morgen sein.

Besonderheiten und Bedürfnisse der einzelnen Standorte müssen daher verstärkt in den Blick genommen werden." Dazu zähle auch die nachhaltige Sicherung einer möglichst wohnortnahen Beschulung gerade im ländlichen Raum. "Wir brauchen Lösungen, die den Auszubildenden kurze Wege in die Schule ermöglichen, um die Attraktivität einzelner Ausbildungsberufe zu erhalten", mahnt Schütte. Nur so könne auch die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und Unternehmen in der Region gesichert werden. Daher sei das Land bei der Mindestgröße von Klassen ein stückweit flexibel.

Auch das Themenfeld der Digitalisierung fordert die Berufsschulen heraus, führte das Leitungsteam weiter aus. Um die Azubis auf ...