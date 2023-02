Von Peter Bayer

Eberbach. Verliert Eberbach mit dem Spielzeugladen "ta toys" ein weiteres Geschäft in der Bahnhofstraße und büßt damit weiter an Attraktivität ein? Seit am 1. Dezember im Internet die Anzeige erschien, dass der Laden zu vermieten ist, kursieren entsprechende Gerüchte – auch außerhalb von Eberbach. Zumal seit ein paar Tagen auch noch der Ausverkauf läuft.