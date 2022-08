Eberbach. (MD) Der fünfte von sechs vorgesehenen Ringen, bei denen die Landwirte die Rinder zur Begutachtung im Kreis führen, lief gerade. Da büxte eines der Tiere aus, wollte sich von seinem sehr erfahrenen Führer losreißen und sprang über die Absperrung aus Seilen in Richtung Sportplatz. Der dort stehende Lautsprecher fiel krachend zu Boden, die fein säuberlich auf einem Biertisch aufgereihten Pokale ebenfalls. Ganz offensichtlich wütend krachte das Rind gegen den Sportplatzzaun, warf seien Führer um, knickte einen Mast halb um und beschädigte den Kunststoffstoßfänger eines städtischen Dienstwagens.

Da es dort nicht mehr weiterging, machte das Rind kehrt, rannte in Richtung Radweg und dort zwischen Zuschauern durch. Ein etwa zehnjähriger gehandycapter Junge wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen, zwei in Campingstühlen sitzende Damen umgerissen. Anschließend gab sich das Rindvieh wieder ganz friedlich und ließ sich widerstandslos anbinden.

Auch interessant

Groß war die Aufregung bei allen Anwesenden. Rasch waren Sanitäter des Roten Kreuzes zur Stelle. Auch eine Notärztin kam. Schließlich traf noch der Rettungshubschrauber "Christoph 5" von der BG-Unfallklinik Ludwigshafen ein. Der konnte jedoch unverrichteter Dinge wieder abfliegen. Dem recht ruhig gebliebenen Bub reichten die Sanitäter Stofftiere und brachten ihn zur Untersuchung ins örtliche Krankenhaus.