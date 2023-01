Von Peter Bayer

Eberbach. Würde sie doch in anderen Ländern oder Städten auch so friedlich vonstattengehen wie in Eberbach am Neujahrstag. Relativ geräuschlos und ohne großen Widerstand erfolgte im Horst-Schlesinger-Saal die Machtübergabe. Bürgermeister Peter Reichert übergab als Zeichen den großen Schlüssel des Rathauses an Udo Geilsdörfer, den Präsidenten der KG Kuckuck.