Von Peter Bayer

Eberbach. Seit Anfang des Jahres und der Fertigstellung der Bodenplatte tut sich nichts beim Neubau der Kindertagesstätte in der Güterbahnhofstraße. Dies dürfte sich demnächst hoffentlich ändern. In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat der Eberbacher Gemeinderat weitere Bauleistungen des "Ausschreibungspakets 2" vergeben. Es umfasst 21,21 Prozent der