Von Moritz Bayer

Eberbach. Die Nachricht las sich im Vorfeld dramatischer als die Folgen tatsächlich sind: Zwei Grad kälter stellten die Eberbacher Stadtwerke die Temperatur des Freibads ein. So sollen Energie gespart und ein Zeichen gesetzt werden gegen die Abhängigkeit von russischem Gas. Die Befürchtungen ausbleibender Badegäste oder Beschwerden hinsichtlich der Wassertemperatur haben sich indes bisher glücklicherweise als haltlos erwiesen. Im Selbstversuch (eine Weile schwimmend und im Gespräch mit anderen Badegästen) bleibt festzustellen: Die Eberbacher lassen sich ihren Badespaß nicht verderben.

"Durch die offene Kommunikation vor Beginn des Saisonkartenverkaufs konnte sich jeder Besucher auf die Situation einstellen", gibt Michael Sigmund, Bereichsleiter für kommunale Angelegenheiten der Stadtwerke, als Begründung für den gut verlaufenen Auftakt an. So sei es durchaus zu ein paar Nachfragen gekommen, bei denen einige Gäste aber auch Verständnis geäußert hätten. Schließlich sei eine geringfügige Absenkung der Temperatur in zahlreichen Schwimmbädern bundesweit verbreitet.

"Schwimmbad macht immer Spaß, wir achten gar nicht drauf, wie kalt oder warm das Wasser ist," ruft eine Gruppe Kinder durcheinander, bevor es wieder Richtung Wasser geht. Neben der Rutsche ist vor allem der Sprungturm hoch frequentiert. Beim jüngeren Publikum scheint die "Problematik" mit kaltem Wasser wohl schlicht keine zu sein.

Dass bisher keinerlei Rückgang in den Besucherzahlen, auch verglichen mit den Vorjahren, messbar ist, ist als weiteres Indiz dafür zu werten, dass die Entscheidung die richtige war und gut angenommen wird. Das kann sich natürlich ändern, wenn das Wetter nicht mitspielt wie bisher. Denn bei dieser strahlenden Sonne hat das Becken nicht die regulierten 22, "sondern eher so um die 26 Grad", erklärt mir eine der Bademeisterinnen. "Da ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das Wasser etwas mehr erfrischt." Diesen Eindruck kann ich nach einem geschwommenen Kilometer nur bestätigen: Gänsehaut auch in der (nötigen) Pause – Fehlanzeige.

Ebenfalls nach Plan verläuft bisher das Pensum an eingesparter Energie. "Auch hier spielt das warme Wetter natürlich eine große Rolle und uns derzeit in die Karten", gibt Sigmund zu Protokoll.

Neben mir zieht eine Gruppe Rentner ihre Bahnen. Angesprochen auf empfundene Probleme hier, kommt lediglich die ...