Jazzerlebnisse mit Riesslers

Eberbach. (RNZ) Sozusagen als Auftakt zum bevorstehenden Eberbacher Frühlingsfestwochenende mit dem Feiertag Christi Himmelfahrt finden zwei JazzMe-Konzerte statt.

Am Mittwoch, 25. Mai, kommen ab 20 Uhr in die Stadthalle Eberbach die zwei außergewöhnlichen Musikerpersönlichkeiten Michael Riessler und Jean-Louis Matinier. Riessler ist Bass-Klarinettist und Komponist sowie SWF-Jazzpreisträger. Jean-Louis Matinier ist französische Akkordeon-Virtuose. In Eberbach präsentieren sie eine Mischung aus zeitgenössischem Jazz, moderner E-Musik sowie europäischer Folklore.

Tags darauf, am Donnerstag, 26. Mai, wieder um 20 Uhr und ebenfalls in der Stadthalle gastiert das Trio Riessler-Charial-Riessler: Hier wirken mit Lorenzo Riessler, Pierre Charial sowie nochmals der Bassklarinettist Michael Riessler.

Lorenzo Riessler ist mit einem eigenen Ensemble international unterwegs; Pierre Charial ist Drehorgelspieler Michael Riessler hat Professur an der Musikhochschule München inne.

Unterstützt werden die JazzMe-Veranstaltungen vom Verein Kulturlabor Eberbach und der örtlichen Niederlassung eines Geldinstituts als Sponsor.

Tickets für beide JazzMe-Konzerte gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info Eberbach im Rathaus (Leopoldsplatz 1), in den Eberbacher Buchhandlungen, online im Eber-Ticket-Shop sowie an beiden Veranstaltungsabenden an der Abendkasse.

Flyer zu den JazzMe-Konzerten wie auch zum Programm des Eberbacher Frühling-Wochenendes finden sich auf der Webseite zum Herunterladen.