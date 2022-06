Eberbach. (rho) Nicht nur der Pulverturm wurde dieser Tage von Vandalen heimgesucht. Im wahrsten Sinne unterirdisch war das, was ein Graffiti-Sprayer oder mehrere anscheinend zumindest politisch unbedarfte Jugendliche in den Toilettenanlagen des Leopoldsplatzes an den Wänden hinterließen.

Ein an anderer Stelle aufgesprühtes Hakenkreuz wurde in der falschen Richtung gezeichnet. Offenbar hat es der Sprayer auch mit einem "Z" versucht, dem Symbol für den Überfall Putins auf die Ukraine. Die Stadt hat Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.