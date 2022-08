Um besser auf Hitze und Dürre eingestellt zu sein, erklärt Hock: "Wir arbeiten daran, klimaresistente Baumarten zu finden und zu etablieren. Das muss jetzt relativ schnell gehen!" Sie verweist auf die Wälder mit hohem Bestand an Nadelbäumen: "Der Waldumbau muss in Gebieten stattfinden, wo sehr viel Nadelholz ist. Da ist schon ein Großteil in den vergangenen sechs bis sieben Jahren abgestorben."

Wenn das passiert wäre, meint Hock, wäre es "dramatisch" geworden. Sie wies darauf hin, dass auf dem Breitenstein zur Trockenheit unberechenbare Winde kämen, die das Feuer noch anfachen würden. Wenn es bald stark regnen wird, fürchtet sie, dass das so lang ersehnte Wasser von oben gar nicht tief genug in die viel zu trockenen Böden sickern kann . "Wir bräuchten mehrere Monate lang leichten Landregen, damit das Wasser überhaupt in den Boden kommen kann", sagt die Forstrevierleiterin.

So reagierte Christl Hock nach dem Brand auf dem Breitenstein spontan auf eine Anfrage von Ron-TV. Am vergangenen Freitagabend brannte dort nahe dem Aussiedlerhof beim Schollerbuckel eine Streuobstwiese. Diese konnte dank aufmerksamer Anwohner sowie der Teamarbeit der Feuerwehren aus Eberbach und Neunkirchen mit dem Technischen Hilfswerk rechtzeitig gelöscht werden. Die Flammen griffen dadurch nicht auf den nahe gelegenen Nadelwald über.

Eberbach. In diesem Sommer stößt die Stadt auf großes Interesse bei Funk- und Digitalmedien. Sei es durch eine Expertin wie Försterin Christl Hock, die Auskunft über die Folgen von Trockenheit und Feuer gibt, oder ein Fernsehteam, das ganz "Feuer und Flamme" für die hübsche Fachwerkstadt am Neckar ist: Eberbach strahlt Kompetenz und Attraktivität aus.

Von Carmen Oesterreich

Eberbach. In diesem Sommer stößt die Stadt auf großes Interesse bei Funk- und Digitalmedien. Sei es durch eine Expertin wie Försterin Christl Hock, die Auskunft über die Folgen von Trockenheit und Feuer gibt, oder ein Fernsehteam, das ganz "Feuer und Flamme" für die hübsche Fachwerkstadt am Neckar ist: Eberbach strahlt Kompetenz und Attraktivität aus.

So reagierte Christl Hock nach dem Brand auf dem Breitenstein spontan auf eine Anfrage von Ron-TV. Am vergangenen Freitagabend brannte dort nahe dem Aussiedlerhof beim Schollerbuckel eine Streuobstwiese. Diese konnte dank aufmerksamer Anwohner sowie der Teamarbeit der Feuerwehren aus Eberbach und Neunkirchen mit dem Technischen Hilfswerk rechtzeitig gelöscht werden. Die Flammen griffen dadurch nicht auf den nahe gelegenen Nadelwald über.

Wenn das passiert wäre, meint Hock, wäre es "dramatisch" geworden. Sie wies darauf hin, dass auf dem Breitenstein zur Trockenheit unberechenbare Winde kämen, die das Feuer noch anfachen würden. Wenn es bald stark regnen wird, fürchtet sie, dass das so lang ersehnte Wasser von oben gar nicht tief genug in die viel zu trockenen Böden sickern kann. "Wir bräuchten mehrere Monate lang leichten Landregen, damit das Wasser überhaupt in den Boden kommen kann", sagt die Forstrevierleiterin.

Um besser auf Hitze und Dürre eingestellt zu sein, erklärt Hock: "Wir arbeiten daran, klimaresistente Baumarten zu finden und zu etablieren. Das muss jetzt relativ schnell gehen!" Sie verweist auf die Wälder mit hohem Bestand an Nadelbäumen: "Der Waldumbau muss in Gebieten stattfinden, wo sehr viel Nadelholz ist. Da ist schon ein Großteil in den vergangenen sechs bis sieben Jahren abgestorben."

Der gesamte Beitrag der Journalistin Johanna Scherdel zum Thema "Wald und Klimawandel" kann in der Sendung vom 16. August angesehen werden.

Eberbach - Herz des Neckartals?

Mehr fürs Positive interessierte sich ein Team des Südwestrundfunks (SWR), das am vergangenen Dienstag für einen Beitrag in der Nachrichtensendung "SWR Aktuell" in der Stadt "drehte". Im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung erzählte die Redakteurin Désirée Kast, dass sie sich im Rahmen des "Touristen-Checks" für die Sehenswürdigkeiten interessiere und an mehreren Plätzen filme. Sie freue sich auch schon auf die Radtour mit Raffael Lutz vom Naturpark-Neckartal-Odenwald.

Auf dem Lindenplatz dreht Redakteurin Désirée Kast Tonmann mit Fadi Houbaila und Kameramann Marius Hanslian (v. links) den „SWR-Touristen-Check“. Foto: Carmen Oesterreich

Zuvor sei sie schon im Rathaus gewesen. Dort sprach sie mit Tobias Soldner, dem Leiter der städtischen Abteilung Kultur-Tourismus-Stadtinformation. Laut Pressesprecherin Martina Birkelbach breitete er dort sämtliche Prospekte und Souvenirs der Stadt aus. Der kleine Stoff-Eber durfte nicht fehlen. Soldner hob die Schönheit der Stadt im Neckartal hervor und sagte: "Wir sind am Puls der Zeit. Hier gibt es alles, was man zum Leben braucht. Wir haben herrliche Wander- und Radwanderwege, ein traumhaftes Schwimmbad, der wunderbare Odenwald umringt unsere Stadt und unsere Infrastruktur bietet jede Möglichkeit zum angenehmen Leben in schönster Umgebung."

Am Mittag ging es dann am Naturparkzentrum in der Kellereistraße für Kast und ihr Team aufs Rad. Im Wildgehege am Holderbach war Geduld gefragt: Die Wildschweine waren der Tageszeit entsprechend versteckt. Laut Birkelbach gelang es dann aber doch, die Tiere anzulocken, sodass nun auch die Keiler und Sauen mit ihren Frischlingen die Chance auf einen großen Fernsehauftritt hatten.

Anschließend ging es bergauf zur Ludwig-Neuer-Hütte. Ob Eberbach beim Blick von oben als "Herz des Neckartals" (Birkelbach) gelten kann, wird in der Betrachtung des Einzelnen liegen.

Wenn nichts Aktuelles dazwischen kommt, wird der Beitrag von Désirée Kast zum "Touristen-Check" voraussichtlich heute Abend ab 19.30 Uhr in der Sendung "SWR Aktuell" zu sehen sein. Wer die Sendung verpasst, kann sie auch im Internet unter www.swr.de/swraktuell aufrufen.