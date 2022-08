Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Fünf Tage Rummel, Spaß und Unterhaltung auf einem der großen Jahrmärkte im Neckartal stehen vom 26. bis 30. August in Eberbach bevor. Auf dem Festgelände in der Au jenseits des Neckars geben sich beim 85. Kuckucksmarkt über 100 Schausteller und Händler auf 22.000 Quadratmetern ein Stelldichein – mit Angeboten für Klein und Groß. Überragt werden Buden und Karussells in diesem Jahr wieder von einem mit Spannung erwarteten Riesenrad. Schon vor der offiziellen Eröffnung locken die Schausteller übrigens am Freitag von 15 bis 19 Uhr beim Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen.

Das erste Fass Bier zapft am Freitag um 18 Uhr Bürgermeister Peter Reichert im großen Festzelt an. Der Fanfarenzug schmettert den Willkommensgruß, die ersten tausend Besucherinnen und Besucher dürfen ihren Durst mit einem Freigetränk löschen. Als Stimmungsmacher übernehmen danach "Die Rodensteiner" die Bühne. Ab 19 Uhr spielt auch im Mostzelt die Musik, hier ist Stefan Schirmer angesagt. Um 20.30 Uhr steigt das Cha-Cha-Zelt mit einer "Mallorca-Party Deluxe" ins Unterhaltungsprogramm ein.

Am Samstag öffnet das große Festzelt schon um 11 Uhr, die "Sunshine Music Band" spielt auf. Ab 21 Uhr wird mit "Barbed Wire" richtig Party gemacht. Auch die anderen Zelte laden ab 19 bzw. 20.30 Uhr zum Mitfeiern ein, im Cha-Cha-Zelt steigt eine "90er und 2000er Party".

Ganz traditionell wird der Kuckucksmarkt-Sonntag um 11 Uhr mit einem Frühschoppen und der Trachtenkapelle Mückenloch eingeläutet. Schoppen gibt’s um diese Stunde aber auch schon im Mostzelt mit Werner Schifferdecker, der dem Partyvolk ab 19 Uhr auch die Abendstunden versüßen wird. Im großen Zelt übernimmt um 18 Uhr die Gute-Laune-Band "Let’s go!"

Der Montag ist wie immer Tag der Betriebe auf dem Eberbacher Festgelände. Um 12 Uhr mittags rücken Belegschaften und Chefs im großen Festzelt bei Bratwurst und anderen einschlägigen Jahrmarkt-Spezialitäten auf den Bierbänken zusammen.

Ein Höhepunkt für Jungs und Mädels aus der Stadt ist das um 14.30 Uhr beginnende Kinderfest im Stadion mit sportlichen Herausforderungen wie anno dazumal: Kletterbaum, Eierlauf, Sackhüpfen und andere lustige Disziplinen warten auf die Kleinen. Jugendliche und Junggebliebene dürfen sich um 19 Uhr bei "Lungo’s Karaoke Party" auf einem ganz anderen Parkett bewähren. Bei diesem waschechten ...