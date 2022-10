Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Firmen in Eberbach, Schönbrunn, Hirschhorn, Heddesbach, Oberzent und der näheren Region können aufatmen: Am 17. Oktober wird es nach zwei Jahren Zwangspause wieder eine Ausbildungsmesse für Schülerinnen und Schüler in Eberbach geben, auf der die Unternehmen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr um künftige junge Mitarbeiter werben können. Diese mittlerweile zehnte Ausbildungsmesse kommt so gut an, dass sie dieses Mal in und vor der Stadthalle am Leopoldsplatz stattfinden wird.

Seit 20 Jahren organisiert Udo Geilsdörfer, Rektor der Gemeinschafts- und Werkrealschule, diese Veranstaltung, weil ihm die Berufswegeplanung für seine Schülerinnen und Schüler sehr viel bedeutet. "Unsere Schüler scheuen weite Wege. Deshalb ist es so wichtig, dass wir sie über ihre Ausbildungsmöglichkeiten hier in unserer Region informieren", sagt Geilsdörfer bei der Vorbesprechung mit den Firmenvertretern.

Die Bootswerft Empacher GmbH bildet Bootsbauer aus und bietet sogar noch in diesem Jahr einen Ausbildungsplatz an. Das Unternehmen begleitet als Reparatur-Service internationale Regatten. Foto: privat

Für die Stadthalle habe er sich entschieden, weil er mit dem großen Saal, Foyer und dem Platz vor dem Haupteingang mehr Raum und Weite anbieten kann. So wird den Schülern wohl auch ein Bagger präsentiert werden können. Außerdem müssen sie nicht, wie bisher in der Gemeinschaftsschule in der Aula und dem Mensabereich, weitere Wege laufen. Stattdessen ist alles auf einer Ebene und es bestehen bei einem kompletten Rundgang Kontaktmöglichkeiten zu jedem Stand.

Eingeladen sind alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse acht der Gemeinschaftsschule und Werkrealschule, der Realschule und des Gymnasiums, der berufsbildenden Theodor-Frey-Schule sowie der Schulen im Umkreis. Die Eltern werden ebenfalls über die jeweiligen Schulmessenger gebeten, teilzunehmen. Natürlich sei die Stadthalle auch für weitere Interessenten an einer Ausbildung geöffnet, denn "manche Firmen haben ja noch Ausbildungsplätze für dieses Jahr anzubieten", so Geilsdörfer.

Er hat schon alles bis ins Detail geplant, informiert über Stromanschlüsse, rät, dass man für die zusammengeschobenen Tische möglichst eine große Tischdecke oder Plane mitbringen sollte und Stellwände von der Schule ausgeliehen werden können. Sogar ein kleines Catering mit ...