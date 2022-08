Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Die Vorzeige-Schwanenfamilie der Neckarstadt ist seit Freitag wieder glücklich vereint. Kurz vor 16.30 Uhr traf der Transporter der Berufstierrettung Rhein-Neckar am Lauer ein, ungeduldig erwartet von Susanne Noll vom Tierschutzverein. Am Steuer: Abel Tesfay, Einsatzabteilung des dreiköpfigen Teams professioneller Tierretter.

Allerdings hatte er neben dem von einem Fachtierarzt in Bad Dürkheim erfolgreich behandelten Wasservogel auch eine faustdicke Überraschung für die um Schwanenmutter Svenja besorgte Susanne Noll in der Transportbox.

Denn nicht die Schwanenmutter hatte sich durch ein Metallstück in der Zunge eine blutende Wunde gerissen. Es war Schwanenvater Sven!

Wie es zu dieser Verwechslung hatte kommen können? "Wahrscheinlich, weil der blutende Schwan am Mittwoch inmitten seiner vier Jungen am Lauer entdeckt worden war. Der andere Elternteil war abwesend", erinnert sich Noll. "Da hatten wir natürlich angenommen, dass wir es mit Mutter Svenja zu tun hatten".

Als das verletzte Tier sich in der zweistündigen Einfangaktion erbittert zur Wehr setzte, ist wohl keinem der Einsatzkräfte und Helfer aufgefallen, dass der Patient einen viel ausgeprägteren und – so Abel Tesfay – prächtigeren Höcker am Schnabel hat, als Weibchen Svenja. Kaum auf heimischem Boden abgesetzt, watschelte Sven laut schnarrend Richtung Neckar und glitt auf den Fluten davon.