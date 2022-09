Die evangelische Kirchengemeinde Eberbach lädt am Donnerstag, 27. Oktober, ein zum Vortrag "Martin Luther und die Kunst". Veronika Drop geht in ihrem Vortrag verschiedenen Fragestellungen nach, die das Wirken der Reformation ...

Eberbach. Ja, es lebt noch: das Buch. Auch im Zeitalter von Computer, Handy und E-Book hat das gedruckte Buch nichts von seiner Faszination verloren. Als Johannes Gutenberg vor über 500 Jahren den Buchdruck erfand, konnten sich Wissen und Neuigkeiten – für damalige Verhältnisse – schnell verbreiten. Der Buchdruck galt als Schlüsselelement, von nun an war Bildung für alle möglich. Die Volkshochschule Eberbach und sechs weitere Institutionen laden die Bevölkerung ein, die "Faszination Buch" zu erleben, mitzugestalten und zu entdecken. Am Donnerstag stellten alle Beteiligten ihre Beiträge zur Eberbacher Herbstreihe vor.

Von Peter Bayer

Mit (Online-)Vorträge, Lesungen, Besichtigungen, Theater, Filmen und Workshops ist die Herbstreihe 2022 vielschichtig und bietet Veranstaltungen für die ganze Familie – vom Kindertheater bis hin zur Studienfahrt zur Frankfurter Buchmesse, von Filmvorführungen bis hin zum Einblick in die Buchbindewerkstatt. Los geht es am Montag, 10. Oktober, mit der Ausstellung "Leseland DDR" der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die bis 20. November im Foyer des Rathauses zu sehen sein wird, kündigte Jennifer Springer an. Die Ausstellung erzählt vom Eigensinn der Menschen, die sich ihre Lektüre nicht vorschreiben lassen wollten.

Ein weiterer Beitrag der Stadt ist die Filmvorführung im Rahmen des Europäischen Filmfestivals am Dienstag, 25. Oktober. Der Film "Aufschrei" der Jugend" gibt einen Einblick in das Innenleben der jungen Klimabewegung "Fridays for future" und deren Entwicklung. Für die etwas Jüngeren (ab drei Jahre) ist das Kinder-Weihnachtstheater am 2. Dezember. Um 15 Uhr heißt es in der Stadthalle "Benjamin Blümchen – Weihnachten mit Törööö!". Die Badische Landesbühne ist im Herbst zweimal zu Gast. Am 20. Oktober mit dem Stück "Herr Puntila und sein Knecht Matti", Brechts Gesellschaftskritik al berauschendes Theatererlebnis mit Livemusik. In "Fisch zu viert" am 24. November überlegen vier Schwestern, wie sie ihren Diener um die Ecke bringen können, damit dieser keine delikaten Geheimnisse ausplaudert. Doch Diener Rudolf serviert ein ganz besonderes Menü ...

Die evangelische Kirchengemeinde Eberbach lädt am Donnerstag, 27. Oktober, ein zum Vortrag "Martin Luther und die Kunst". Veronika Drop geht in ihrem Vortrag verschiedenen Fragestellungen nach, die das Wirken der Reformation auf Kunst, Musik und Sprache bis heute thematisieren. Dazu gibt es Musik von Andreas Fauß auf der Weißenborn-Orgel, so Pfarrer Ekkehard Leytz.

Die Eberbacher Herbstreihe "Faszination Buch" ist eine Kooperation von: Evangelische Kirche, Hohenstaufen-Gymnasium, Literaturwerkstatt Musenkuß, Stadtarchiv, Stadtbibliothek, Stadt Eberbach, vhs Eberbach-Neckargemünd.

Mit zwei Projekten beteiligt sich das Hohenstaufen-Gymnasium, kündigte Andrea Kodea-Weißmann an. Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen haben Bücher eingegipst und lassen so ihre Lieblingsbücher mit viel Fantasie in Objekten und "Lesekisten" lebendig werden. Für die Ausstellung der Objekte werde noch eine passende Räumlichkeit gesucht, so die Deutsch- und Kunstlehrerin. Die Schule hat sich beim Landeswettbewerb "Kulturschule" beworben und den Zuschlag bekommen. Mit "Urban Art – Poesie in der Stadt" wollen die zehnten Klassen die Innenstadt mit poetischen Texten und Textfragmenten beleben. Für die Passanten heißt das auf ihrem Weg durch die Stadt: stehen bleiben, innehalten, schmunzeln oder nachdenken.

Mehrfach vertreten ist auch die Stadtbibliothek, informierte Luzia Scharf. Am 20. Oktober wird im Leseclub für Erwachsene das Buch "Ein völlig anderes Leben" besprochen. Am Montag, 24. Oktober, finden zwei Bilderbuchkinos mit anschließendem Basteln statt. Um 14.30 und 16 Uhr heißt es jeweils "5 Nüsse für Eichhörnchen" für Kinder ab vier Jahre. Eine Woche später erfahren Kinder ab vier Jahre (nicht jünger!) vom Theater en miniature "Wie Findus zu Petterson kam".

Dr. Marius Golgath und Nicole Haaß laden am Mittwoch, 9. November, zur Führung ins Stadtarchiv ein und gewähren einen Einblick in die Buchbinde und Restaurationswerkstatt. Die Besucher können die Stadtbücher sehen, wie z.B. ein Bürgerbuch aus dem Jahr 1551, zudem gibt es einen Einblick ins Zeitungsmagazin.

Seit 15 Jahren gibt es die Literaturwerkstatt "Musenkuß", ein Angebot für alle, die gerne kreativ schreiben, informierte Hans Biedermann. Am 8. November stellen sie ihr inzwischen drittes Buch vor "Tierisch menschlich". Amüsantes, Provokantes und womöglich Hirnverranntes haben elf Autoren zu Papier gebracht.

Die zahlreichen Beiträge der Volkshochschule (vhs) stellte Melanie Potoski vor. Lorenz Rohde öffnet am Mittwoch, 12. Oktober, die Türen der Star-Notenschreibpapiere GmbH für einen Blick hinter die Kulissen des Familienbetriebs und erklärt, wie sich der Wandel der Zeit in seinem Betrieb widerspiegelt. Die vhs organisiert eine Studienfahrt am 21. Oktober zur Frankfurter Buchmesse. Wie man seine Biografie am besten schreibt, vermittelt Hans-Peter Fink in einem Workshop am 12. und 26. November. Weiter gibt es einen Wochenend-Workshop "Experimentelle Druckgrafik" am 11. und 12. Dezember. Im Livestream anschauen und Diskutieren können Interessierte bei hochkarätigen Online-Vorträgen von Experten: am 13. Oktober mit dem Preisträger des Deutschen Sachbuchpreises, am 18. Oktober mit Journalisten der Süddeutschen Zeitung und am 24. Oktober mit dem Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels.