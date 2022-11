Die NetCom BW hat Eberbach in die Ausbaugebiete Stadtgebiet, Neckarwimmersbach und Rockenau eingeteilt. Vor dem eigenwirtschaftlichen Ausbau führe die NetCom BW eine Vorvermarktung durch. Als erforderliche Quote werden 40 Prozent der Anschlusspunkte im Ausbaugebiet angestrebt. Danach beurteile die Gesellschaft, ob und in welchem Umfang sie den Ausbau vornimmt.

Die Synergieeffekte zwischen NetCom BW und der Stadt würden eindeutig auf der Hand liegen, Doppelstrukturen entfallen. Die Bestandsnetze seinen in die Planungen aufgenommen und würden entsprechend berücksichtigt.

Eberbach: Per Knopfdruck Glasfaser-Start im Gewerbegebiet

Die NetCom BW ist jetzt schon Betreiber des Glasfasernetzes des Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar und versorgt in Eberbach und Pleutersbach 152 Haushalte per FttC (Kabel bis zum Verteilerkasten) und 138 Haushalte per FttB (Kabel bis ins Gebäude).

Die NetCom BW, eine Konzerngesellschaft der EnBW, nehme den eigenwirtschaftlichen Ausbau in Einklang mit dem geförderten Ausbau in enger Abstimmung mit allen Beteiligten vor. Ziel ist es, ein flächendeckendes gigabitfähiges Netz mit Glasfaseranschlüssen bis in die Gebäude zu schaffen und somit die Haushalte mit neuer Technologie zu versorgen.

Die konsequente Mitverlegung bei vielen Baumaßnahmen schaffe die Voraussetzungen, den Glasfaserausbau in Eberbach weiter voranzutreiben. Dadurch konnte die Breitbandversorgung bereits in den letzten Jahren punktuell erheblich verbessert werden, so Bräutigam.

Eberbach. (by) Der gigabitfähige Glasfaserausbau in der Stadt und einigen Ortsteilen soll vorangetrieben werden. Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend der von Marco Bräutigam angestrebten Ausbaustrategie für Eberbach einstimmig zugestimmt.

Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Kooperationsvereinbarung mit der NetCom BW GmbH für das Stadtgebiet Eberbach, Neckarwimmersbach und Rockenau zu schließen. Für die Ausbaugebiete Friedrichsdorf und Badisch Schöllenbach soll eine Vereinbarung mit der Entega MediaNet GmbH geschlossen werden.

Wenn alles planmäßig verläuft, soll der Ausbau bis Ende 2025 fertiggestellt sein. Bei Abschluss eines Vertrags im Rahmen der Vorvermarktung werde der Hausanschluss für die Eigentümer bis zu einer Hausanschlusslänge von 15 Metern kostenlos erstellt, informierte Bräutigam.

Die Entega Medianet versorgt bereits seit vielen Jahren Friedrichsdorf und Badisch Schöllenbach mit Internet. Sie möchte mit rund sechs Kilometer Tiefbau in Friedrichsdorf und 0,5 Kilometer in Badisch Schöllenbach die Voraussetzungen für zukunftsfähige FttB-Anschlüsse bis in jeden Haushalt schaffen.

Die Vorvermarktung soll bereits Mitte 2023 starten, als erforderliche Quote werden 45 Prozent der Anschlusspunkte im Ausbaugebiet angestrebt. Bis jetzt sind bereits 30 Prozent Kunde für Internetdienstleistungen. Hier gelte es, die biisherigen Kunden auf die neue Technologie mitzunehmen.

Die Herstellung eines Glasfaserhausanschlusses sei sowohl für die bisherigen als auch für neue Kunden kostenlos. Der Ausbau solle bis Ende 2024 abgeschlossen sein.