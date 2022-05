Die Metal-Nacht des Kulturvereins Depot 15/7 eröffnete die Band „Sugarcoat For The Monster“ aus dem Aschaffenburger Raum. Von kräftigen Breakdowns bis zu cleanen Gitarrenparts bewiesen die vier Jungs ihr Gespür für den Alternative Metal: „Ain´t gonna sugarcoat the things that you´ll see. But remember the monsters´ inside is me.“ Foto: Stefan Weindl