Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Am Schluss, bei Tageslicht, lief dann doch alles schneller und reibungsloser als gedacht. Der mit 1 800 Tonnen Salz beladene Frachter der Reederei Schwaben, der sich am Montagabend bei einem missglückten Wendemanöver in Höhe der Schiffswerft Empacher quergestellt und diagonal zu den Ufern festgefahren hatte, lag am frühen Dienstagnachmittag sauber vertäut am rechten Ufer. Kurz vor 12 Uhr war es den zuständigen Stellen und Behörden in einer konzertierten Aktion gelungen, die 100 Meter lange "Lichtenstein" freizuschleppen.

Vorausgegangen war am Montag der bis spät in die Nacht andauernde vergebliche Versuch, den Frachter mit Hilfe anderer Schiffe wieder flott zu kriegen. Ein Manöver, das an dieser Stelle, angesichts der Strömung vor den Pfeilern der Eberbacher Straßenbrücke und im nächtlichen Dunkel nicht ungefährlich war, wie Walter Braun am Dienstag erklärte. "Es hat nicht funktioniert", sagte der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar (WSA) auf Nachfrage von Journalisten, "wir haben gehofft, das Schiff bei Tageslicht besser befreien zu können".

Trotz der Nähe zur Straßenbrücke, die während des Bergungsversuchs kurzzeitig gesperrt werden musste, war diese dem WSA-Leiter zufolge infolge der Havarie nicht in Gefahr. Als eigentliche Gefahr beschrieb Braun die unter massiver Spannung stehenden Seile, mit denen die "Lichtenstein" am früheren Kiesverladeplatz befestigt war; und die Lösung dieser Drahtseile, ohne dabei jemanden zu Schaden kommen zu lassen.

Das Problem wurde gemeistert, die tonnenschwere Salzladung konnte dabei an Bord des Frachters verbleiben. Einsatzkräfte von DLRG und Polizei sowie Leute vom WSA, das mit den Arbeitsschiffen Kormoran und Reiher angerückt war, in der vorangegangenen Nacht auch die Eberbacher Feuerwehr waren vor Ort.

Die Weiterfahrt zum Zielort Ludwigshafen ist der "Lichtenstein" vorerst verboten. Nach Polizeiangaben prüfen Spezialisten zuerst die entstandenen Schäden und stellen fest, ob das Schiff womöglich entladen und vor Ort repariert bzw. in eine Werft geschleppt werden muss. Die Unfallermittlungen führt die Wasserschutzpolizei Heidelberg.

Im Zuge der Bergungsarbeiten wurde die Schifffahrt zwischen den Schleusen Hirschhorn und Rockenau eingestellt. Die Schiffsführer waren dem WSA-Leiter zufolge entsprechend gewarnt worden, doch hätten sich in beide Fahrtrichtungen, nach Mannheim und nach Heilbronn, 20 bis 30 Frachtschiffe gestaut. Neckaraufwärts Richtung Mosbach war an der Schleuse in Neckarzimmern zur Mittagszeit allerdings noch nichts zu sehen. An der Schleuse in Guttenbach, einem Ortsteil von Neckargerach, waren ...