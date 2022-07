Eberbach. (RNZ) Die Woche bis 17. Juli stand bei der Gemeinschaftsschule Eberbach ganz im Zeichen des Pilotprojekts "Berufsausbildung 4.0 – Berufliche Orientierung goes digital". Das Projekt startete Anfang des Jahres landesweit an sechs Schulen mit dem Ziel, innovative digitale und hybride Berufsorientierungsformate zu erproben und bewährte Angebote vor Ort zu ergänzen. Schulleiter Udo Geilsdörfer war sofort dabei, als seine Schule angefragt wurde: "Berufsorientierung wird bei uns großgeschrieben und wir machen gerne mit, wenn es darum geht, neue Formate auszuprobieren, die unsere Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl weiterbringen!". Die knapp 70 beteiligten Schüler aus der 8. und 9. Klasse hatten ein volles Programm. Los ging es am Montag und Dienstag mit dem neuen Format "Klassenzimmer Live".

Ausbildungsbetriebe waren eingeladen, sich und ihre Berufe online im Klassenzimmer vorzustellen. Die Videokonferenzen liefen über den Projektpartner "FindMe!", einer neuen App. Bewerbungen für Praktika und Ausbildungsplätze sind mit wenigen Klicks möglich, ebenso Interessensbekundungen über "Like"-Funktionen und Chats, vergleichbar mit dem bekannten "Instagram". Im "Klassenzimmer Live" laden Lehrkräfte, über die Schule ebenfalls registriert, Betriebe aus ihrer Region unkompliziert zur Vorstellung ins Klassenzimmer ein.

In Eberbach nutzten fünf Betriebe die Möglichkeit: Der katholische Kindergarten St. Maria, das Industrieunternehmen Eaton Crouse-Hinds GmbH, das Bauunternehmen Michael Gärtner GmbH, die Volksbank Neckartal und der Dachdeckerbetrieb Klaus Schüssler GmbH. Markus Schoch, Personalleiter bei Michael Gärtner, war angetan: "Wenn der Kontakt zwischen Betrieb und Jugendlichen per Knopfdruck möglich ist und die Hemmschwellen dadurch niedriger werden, ist schon sehr viel gewonnen."

Im "Klassenzimmer live" erfuhren die Schüler von Ausbildern und Azubis, welche Ausbildungen oder Duale Studiengänge es gibt und wie sie ablaufen. Am Donnerstag konnten sie das Gelernte bei einer "Berufeschnitzeljagd" vor Ort anwenden, dazu benutzten sie die App Actionbound. Es gab zwei Routen: Die eine führte drei Gruppen von Jugendlichen nacheinander durch das Gewerbegebiet in der Nähe der Schule. Per GPS und App navigiert, ging es zu den Firmen Eaton, Michael Gärtner, anschließend zur NDW Draht und Stahl GmbH und abschließend zu Klaus Schüssler. ...