Als Nächstes geht es zum "großen, bösen Wolf". Der ist, bei genauerer Betrachtung, aber weder allzu groß, noch böse, noch ein Wolf. Die ausgestopfte Wölfin "Susi" hat Durchschnittsgröße, wurde 2021 angefahren und konnte leider nicht gerettet werden. Ausgestopft schmückt sie nun den Bereich "Realitätscheck". Der vereint viele wissenschaftliche Disziplinen in sich: Einerseits geht es um die geschichtliche Betrachtung von Wölfen: Die waren in Deutschland lange Zeit ausgerottet und nehmen ...

"Früher wurden hier im Lagerraum Kohle und Container über europäische Wasserstraßen transportiert. Heute erinnert nur noch der Name der Snackbar an die alte MS Jenny." Der erste Halt stellt die Frage "Wie können Gebäude zu Sonnenkraftwerken werden?". Thema sind die neuartigen Solarbauteile. Die Platten sind viel dünner, als man es von normalen Photovoltaikflächen kennt, zudem flexibler und dadurch formbar. Damit können in Zukunft Gebäude auch an Stellen Strom produzieren, wo dies vorher nicht möglich war. "Es könnte eine Revolution der gesamten Gebäudetechnik werden", beschreibt Raabe die potenzielle Tragweite der Erfindung. "Wieso baut man noch nicht damit?", fragt ein interessierter Junge. "Noch ist das nicht ganz marktreif und für alle kostengünstig produzierbar, aber in wenigen Jahren könnte es so weit sein", erwidert Raabe. Eine interessante Anekdote hat er noch parat: "Tatsächlich stand eine solche Konstruktion schon einmal bei der "Documenta" in Kassel, dort fragten Neugierige, von welchem Künstler die Platten denn sind."

In der weitläufigen Innenfläche verteilt sich das Publikum zwar ganz gut, aber dennoch sind schon vormittags einige Neugierige da. Meist kommen Familien, aber auch ein paar Einzelgänger sind zu sehen. Ein gutes Dutzend nimmt um 11 Uhr die Gelegenheit wahr, die Highlight-Führung mitzumachen, um in der Vielfalt der Ausstellungsstücke und interaktiven Stationen den Überblick nicht zu verlieren. Simon Raabe führt die Runde nach kurzem Intro beispielhaft an drei Stationen.

Von Moritz Bayer

Eberbach. Seit Mittwoch liegt die MS Wissenschaft in Eberbach vor Anker. Das ehemalige Frachtschiff war bis vor 20 Jahren auch als solches unterwegs. Dann wurde die damalige MS Jenny umfunktioniert und begeistert seither nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern durchaus auch Erwachsene. Dabei soll der Umgang mit Wissenschaft erklärt, der Einstieg erleichtert und vor allem zum Mitmachen angeregt werden. Davon profitieren nämlich alle, wie Lotsenguide Simon Raabe ausführt.

Zuletzt geht es um Bakterien. Davon gibt es unzählige Arten, manche sind gut, manche schlecht für den Menschen. Und das macht sich die Forschung zunutze: In Versuchen fressen sogenannte Myxobakterien andere auf, die beim Menschen Krankheiten verursachen könnten. Heilung auf natürliche Art also. Hier wird Interaktivität großgeschrieben: Jeder, der will, kann sich ein Mitmachkit einpacken. Damit kann man nach Anleitung Bodenproben nehmen und kostenlos einschicken. In Saarbrücken wird geprüft, ob und welche Myxobakterien in welcher Region Deutschlands vorkommen. "So profitieren alle davon, je mehr Leute mitmachen", ermutigt Raabe die Jungforscher, die natürlich fleißig zugreifen.

Für alle Stationen ist so ausführlich keine Zeit, das ließe schon die Vielfalt nicht zu: Neben den drei erläuterten wartet die MS Wissenschaft mit 29 anderen Stationen auf, die Themen sind so vielfältig wie die Besucher: Vulkane, Fernrohre, außerirdisches Leben, Flugtaxis der Zukunft, Landwirtschaft in Afrika oder Mikroskopie. Die Liste ist schier unerschöpflich.

Daher geht nach der kurzweiligen Führung auch niemand nach Hause, sondern eher mit gesteigerter Neugierde an die Materie zurück. Sehr beliebt sind die Kombinationen "Frag nach", "Stimm ab" und "Top Ten". Dort kann man eigene Fragen stellen, die schon gestellten bewerten und so der Wissenschaft vielleicht fürs nächste Jahr als Auftrag mitgeben. Die meistvotierten Fragen leuchten am Eingang an der "Best of" Tafel auf. "Vernichtet Russland die Ukraine?" oder "Was ist am Grund des Marianengrabens" zeugen von Weit- wie von Tiefsicht der Fragenden.

"Ich komme jedes Jahr her, das macht immer Spaß", sagt Ivo. Der Realschüler ist mit Kumpel Colin da und hat schon viele Ideen für neue Fragen. Den neuen Input werden Raabe und seine drei Lotsenkollegen sammeln und weiterleiten. Im Zwei-Wochen-Rhythmus wechseln jeweils zwei der Lotsen in der Besatzung durch, die durch den Kapitän und einen Matrosen komplettiert wird.

Am Freitag wird der letzte Tag in Eberbach für die MS Wissenschaft sein, dann fährt sie weiter nach Heilbronn.