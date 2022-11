Eberbach. (by) In seiner Sitzung am kommenden Donnerstag soll der Gemeinderat einer Reduzierung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet und den Ortsteilen zustimmen. Die Lampen sollen kürzer leuchten, wodurch Energie eingespart und CO2-Emissionen vermieden werden. Vorgesehen ist, die Straßenbeleuchtung in den Wintermonaten zwischen 23 und 5 Uhr im gesamten Stadtgebiet und den Ortsteilen auszuschalten. Ausgenommen sind bestimmte Straßen, Fußgängerüberwege und Unterführungen. Der Einschaltzeitpunkt am Abend und am Morgen soll über einen Dämmerungssensor gegen 17 bzw. 8 Uhr geschaltet werden.

Um die Abschaltung vornehmen zu können, sind Arbeiten erforderlich, die Kosten hierfür werden auf etwas über 27.000 Euro geschätzt. Insgesamt besitzt die Stadt einschließlich aller Ortsteile 2372 Leuchten, der jährliche Gesamtstromverbrauch liegt bei rund 312.000 Kilowattstunden (kWh). Dieser würde sich durch die Abschaltung auf rund 142.000 kWh reduzieren. Das ergäbe eine Einsparung von jährlich 170.000 kWh oder rund 57.000 Euro. Abzüglich der Umklemmarbeiten der Stadtwerke bliebe eine Einsparung von knapp 30.000 Euro. Dieser Wert würde sich in den Folgejahren aufgrund der einmaligen Umstellungskosten entsprechend erhöhen.

Ausgenommen von der Abschaltung sollen Fußgängerwege sein, ebenso Bundes-, Landes-, Kreis- sowie Ortsstraßen mit vergleichsweise hohen durchschnittlichen Verkehrsbelastungen. Zudem wurde nach Rücksprache mit der örtlichen Polizei festgelegt, dass innerhalb der Innenstadt die Friedrichstraße, die Achse Brückenstraße-Odenwaldstraße bis zur Hohenstaufenstraße, die Bahnhofstraße sowie das Bahnhofsumfeld aufgrund des erhöhten Fußgängeraufkommens und des Sicherheitsgefühls ausreichend zu beleuchten sind.

Auch aus Umweltschutzaspekten betrachtet würde die Einsparung Sinn ergeben, insbesondere in Bezug auf die Biodiversität. So sei der Einfluss künstlicher Beleuchtung auf das Insektensterben inzwischen anerkannt. Mit der Abschaltung erziele die Stadt Eberbach pro Jahr eine CO2-Einsparung von 46 Tonnen.

Aufgrund der energiewirtschaftlichen Lage Deutschlands ist auch in Eberbach eine Diskussion über Möglichkeiten zur Einsparung von Energie über das staatlich vorgegebene Maß angestoßen worden.Von der Stadtverwaltung wurde eigens ein Arbeitskreis "Gasmangellage" einberufen. Dessen Aufgabe ist es unter anderem, Einsparmöglichkeiten beim Stromverbrauch aufzuzeigen. Dabei hat sich innerhalb der Infrastruktur das Einsparpotenzial durch eine Reduzierung der Beleuchtungsdauer als am effektivsten herauskristallisiert, heißt es in der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung.