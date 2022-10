Eberbach. (by) Es war wie vor der Pandemie: In Eberbach ist Apfeltag und die Menschenmassen strömen in die Altstadt. War die Bahnhofstraße beim Marsch des Fanfarenzugs um 12 Uhr nur gut gefüllt, so änderte sich dies bereits am frühen Nachmittag.

In der Straße gab es kaum mehr ein Durchkommen. Dabei lockten die Stände und verkaufsoffenen Geschäfte am linken und rechten Straßenrand durchaus zum Verweilen, bildeten sich an den Essensständen lange Schlangen, sodass Geduld gefragt war. Das Erfolgsrezept des Eberbacher Apfeltags ging auch gestern einmal mehr auf. Die Mischung macht’s halt. Rund um die gesunde Frucht gab es Essen und Trinken, Livemusik auf mehreren Plätzen, neue Automodelle zum Bestaunen und Geschäfte, die geöffnet hatten und zum Teil mit Sonderaktionen zum Bummeln und Shoppen einluden.