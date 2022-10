Auch das Küfereimuseum Helm sowie das Museum am Alten Markt von 13 bis 17 Uhr mit ihrer neuen Ausstellung beteiligen sich an den Apfeltags-Aktivitäten. Auf dem Spaziergang durch die Stadt erlebt man in der ...

In der Bahnhofstraße präsentieren die Geschäfte ihre Produkte und Dienstleistungen und informieren aus erster Hand. Am Stand der Familie Rupp gibt es alte hiesige Apfelsorten, selbst gemachte Gelees und Brände, der Biohof Danzeisen bietet Käsespezialitäten an. Dazu locken die hungrigen Besucher Crepes in allen Variationen sowie frisch zubereitete Donats. Am Bahnhofsplatz unterhält CG Music mit coolen Drinks und heißer Musik. Das TUI-Reisecenter präsentiert spannende Aktionen und trendige Unterhaltung für Klein und Groß.

Beim Bummel durch die Altstadt lassen sich auch viele Dinge entdecken, verschiedene Stände entlang zum Alten Markt laden zur Information ein. Auf dem Alten Markt kann der Besucher mitverfolgen, wie in einer traditionellen handbetriebenen Mostpresse der frische Apfelsaft gepresst wird. Dieser kann an Ort und Stelle verkostet werden. Die Bewirtung übernehmen hier die Gastronomen am Platz. In der Friedrichstraße, Kellereistraße und Hauptstraße gibt es viele Informations- und Verkaufsstände sowie kulinarische Köstlichkeiten.

Auf dem Leopoldsplatz spielen die Gaiberger Musikanten zum Tanz auf. Beim Eberbacher Sport Club gibt es neben Bratwurst auch Rollbraten vom Grill und Weine. Familie Cakmak bietet Döner an, und bei Keil Obsthandel kann man erntefrische Äpfel aus der Region mitnehmen. Deftiges gibt es auch in der Kellereistraße mit den Steaks vom Schwenkgrill der Metzgerei Zorn.

Auf mehreren Plätzen und in verschiedenen Straßen der Altstadt gibt es die unterschiedlichsten Angebote. In der Friedrichstraße ist die Reservistenkameradschaft wieder mit ihrer bewährten Gulaschkanone dabei und lockt mit der Erbsensuppe aus der Feldküche. Sechs Autohäuser stellen ihre Modelle vor.

Eberbach. Nach zwei Jahren Corona bedingter Zwangspause findet am kommenden Sonntag der 34. Eberbacher Apfeltag statt. Im Mittelpunkt wird einmal mehr die gesunde runde Frucht stehen, egal in welcher Form: ob roh oder verarbeitet, fest oder flüssig. Daneben gibt es noch ein reichhaltiges Angebot an Essen und Trinken, Musik und Ausstellungen und dazu noch verkaufsoffene Geschäfte, die zum Bummeln einladen. Eröffnet wird der Apfeltag um 12 Uhr mit dem Marsch des Fanfarenzugs vom Bahnhof durch die Altstadt.

Von Peter Bayer

Auch das Küfereimuseum Helm sowie das Museum am Alten Markt von 13 bis 17 Uhr mit ihrer neuen Ausstellung beteiligen sich an den Apfeltags-Aktivitäten. Auf dem Spaziergang durch die Stadt erlebt man in der Hauptstraße kleine Läden mit ganz besonderen Angeboten und das Kuchenangebot der Riverside Gospel-Singer. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf von Barbaras Beauty Boutique geht an die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton".

Auf dem Neuen Markt gibt es Informationsstände, eine Bike-Ausstellung von Brands4sports, Neben Coffee&More sorgt der Karnevalsverein Eulenspiegel Rockenau für das leibliche Wohl. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Eberbach Ol’Stars. Auf dem Lindenplatz gibt es ein Kinder-Karussell. Die Eberbacher Geschäfte sind an diesem Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Das Fest wird organisiert von der Eberbacher Werbegemeinschaft, mit Unterstützung durch die Stadt Eberbach, insbesondere durch die Städtischen Dienste/Stadtwerke, den Bauhof und vor allem die Abteilung Kultur-Tourismus-Stadtinformation.

Die Verkehrsführung ist am Sonntag von 6 bis 19 Uhr geändert: Die Friedrichstraße und die Bahnhofstraße sind für Fahrzeuge gesperrt, die Zufahrt zum Bahnhof erfolgt über die Luisenstraße. Parkmöglichkeiten für Besucher gibt es im Parkhaus Leopoldsplatz, am Neckarlauer, auf beiden Seiten der B 37, auf dem Gleisdreieck, dem Bereich Güterbahnhof, den Großparkplätzen in der Au und im Gewerbegebiet Ost.