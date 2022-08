Mosbach. (pm) Einen starken Anstieg der Ertrinkungsnotfälle verzeichnete die Statistik der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im vergangenen Jahr. Insbesondere die Anzahl an Kindern mit Ertrinkungsunfällen steigt. Ein Grund dafür liegt darin, dass immer weniger Kinder sicher schwimmen lernen. Ausfall von Schwimmunterricht, Schließungen von Schwimmbädern, aber auch die coronabedingten Schließungen von Bädern tragen zu der negativen Entwicklung bei. Erfreulicherweise zeigen viele ehrenamtliche Ausbildende und Helfende der DLRG in Mosbach, dass sie nicht den Kopf in den Sand stecken.

Dr. Lothar Hassling, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Mosbach, sieht die stetige Ausbildung von Nichtschwimmern zu Schwimmern zur Prävention als unerlässlich. Daher ist es ihm und seiner Mannschaft wichtig, so viel qualitativ hochwertige Ausbildungsarbeit wie möglich zu leisten. Seit Beginn des Jahres haben bereits über 45 Kinder die Möglichkeit eines Schwimmkurses bekommen. "Dies wäre ohne die unermüdliche Arbeit unserer Aktiven nicht zu leisten. Und das alles vollumfänglich ehrenamtlich!", so Hassling.

Bereits in der Hallenbadsaison wurden Anfang des Jahres zwei Kurse abgehalten. Im letzten Sommer erweiterte die DLRG ihr Angebot um Kurse im Freibad, woran die Ehrenamtlichen auch in diesem Jahr anknüpfen. "Dadurch kann ein Teil der großen Nachfrage besser gedeckt werden", stellt Josef Kretz fest. Er ist einer derer, die sich jede Woche für die Kinder Zeit nehmen.

"Ich bin sehr froh, dass unsere Arbeit so große Akzeptanz findet", hebt Kretz hervor. "Es freut mich, dass die Badegäste Verständnis haben, wenn wir mit den Kindern ihre Bahnen kreuzen." Lothar Hassling ergänzt: "Ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Mosbach, als Träger des Bades und mit dem Personal vor Ort."

Im Herbst sollen noch zwei weitere Kurse im Hallenbad angeboten werden. Kretz schließt mit den Worten: "Das Lächeln der Kinder und bestandene Abzeichen entschädigen so viel. Wenn dann noch ein Dank der Eltern folgt, weiß ich, warum ich das mache: für die Kinder, für unserer aller Sicherheit und dabei für jede Menge Spaß!"