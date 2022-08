Mosbach. (RNZ/zg) Der Weg ist das Ziel – und das ist in diesem Fall ein außergewöhnliches und ambitioniertes: Alle Standorte der Dualen Hochschule innerhalb einer Woche mit dem Rad anfahren – mit dieser Vorgabe hat sich Lorenz Harder, Mitarbeiter in der Hochschulkommunikation bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Villingen-Schwenningen, dieser Tage auf den Sattel seiner Rennmaschine geschwungen.

Von Lörrach aus ging es dabei zunächst nach Karlsruhe und Mannheim. Und danach in den Neckar-Odenwald-Kreis. Am Campus Mosbach begrüßten den ausdauernden Radler Rektorin Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann, Prodekan Prof. Dr. Christoph Schinke und – passenderweise – Sportbeauftragte Simone Keller-Löser. Lange aufhalten wollte sich der ambitionierte Kollege aber auch in der Fachwerkstadt nicht. Über Heilbronn ging es bereits am nächsten Tag weiter zum Campus Bad Mergentheim.

Von dort aus begleiteten DHBW-Präsidentin Prof. Dr. Martina Kläre (aus Weikersheim stammend) und Axel Hecker von der DHBW Mosbach den Radler ein Stück, ehe Harder im weiteren Tourverlauf noch die Standorte Heidenheim, Ravensburg, Friedrichshafen, Villingen-Schwenningen und Horb erreichte. Nach sechs Tagen und 850 Kilometern, vier platten Reifen, vielen tollen Begegnungen und herzlichen Empfängen endete die besondere Tour schließlich an der DHBW Stuttgart.

Dank dieser Tour wiederum belegt Lorenz Harder aktuell Platz eins im Team der DHBW bei der Academic Bicycle Challenge (ABC). Die Challenge ist ein internationaler Fahrrad-Wettbewerb, mit dem im Zeitraum von April bis November die "fahrradaktivste" Hochschule weltweit ermittelt werden soll. Im August nimmt die DHBW teil, hat also einen Monat die Möglichkeit, so viele Kilometer zu sammeln wie möglich. "Zusammen können wir zeigen, dass wir auch auf dem Fahrrad ein gutes Team sind und das Thema Nachhaltigkeit nicht nur auf der Arbeit, sondern auch auf dem Weg dorthin und in der Freizeit leben", so DHBW-Präsidentin Martina Klärle, selbst leidenschaftliche Radlerin.

Mitmachen können alle Studierenden und Mitglieder der DHBW. In den vergangenen Jahren beteiligten sich bereits mehr als 60 Hochschulen auf vier Kontinenten am Wettbewerb.