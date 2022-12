Dallau. (gin) "Unsere Schützlinge sind keine Weihnachtsgeschenke!" Mit diesen Worten begründet das Tierheim Dallau, warum seit Montag und bis voraussichtlich 7. Januar keine Tiere vermittelt werden. "Das machen wir schon seit Jahren so", erklärt Stefanie Lörsch, Vorsitzende des Tierschutzvereins Mosbach und Umgebung.

Zu oft hätte man schon kurzfristige Telefonanfragen gehabt, ob nicht zufällig ein Kätzchen da sei – "als Überraschung unterm Weihnachtsbaum".

Dem möchte das Tierheim vorbeugen. "Sich ein Tier ins Haus zu holen, sollte keine spontane Entscheidung sein. Dabei ist viel zu bedenken. Das muss man sich im Vorfeld gut überlegen", sagt Lörsch.

Dass der Vermittlungsstopp bis ins neue Jahr andauert, hat auch einen Grund: "Natürlich hat es das Tier besser, wenn es in seinem neuen Zuhause aufgenommen wird.

Trotzdem ist so ein Umzug immer mit Stress verbunden", meint sie. Und wenn dann noch die Böllerei an Silvester in der neuen, noch fremden Umgebung hinzukäme ... Da sei es meist besser, noch ein paar Tage zu warten.

Ausnahmen gibt es nur, wenn der Umzugstermin schon lange steht, die neuen Halter sich extra freigenommen haben, um dem neuen Familienmitglied die Eingewöhnung zu erleichtern.

"Natürlich ist trotzdem jeder eingeladen, ins Tierheim zu kommen und sich umzuschauen", betont Lörsch – eine Adoption könne dann im neuen Jahr erfolgen. Mit weniger Stress, gut überlegt und nicht als spontanes Geschenk.