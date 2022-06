Was kann sich Hirschhorn in den nächsten sechs Jahren leisten – und wie genau finanzieren Sie das/wen alles brauchen Sie dazu?

Auch wenn das Gebäude des Kulturzentrums, das in der alten Schule in Ersheim entstehen soll, dem Kreis gehört, so müssen wir uns vermutlich am Umbau finanziell beteiligen. Hier wird die StaVo Vorschläge erhalten, über die sie entscheiden kann. Die finanzielle Dimension ergibt sich dann daraus, ob es für die Vereine und die Politik reicht, die Räumlichkeiten nur etwas aufzuhübschen, oder ob eine grundhafte Sanierung gewünscht ist. Bei der Renovierung können gegebenenfalls auch die künftigen Nutzer unterstützen.

Hirschhorn. Am Sonntag, 3. Juli, wählen die Hirschhörner ihren Bürgermeister. Die Wahllokale öffnen von acht bis 18 Uhr; allerdings läuft längst die Briefwahl. Von den (Stand gestern) 2 735 Wahlberechtigten haben bereits 559 Briefwahl beantragt. Wie viele davon bereits ihre Wahlbriefe abgegeben haben, ist unbekannt, da dies im Rathaus vor dem Wahltag nicht gezählt wird. Nach der Auszählung ist am 3. Juli in der öffentlich zugänglichen Mark-Twain-Stube des Hirschhorner Bürgerhauses eine Projektion vorgesehen, bei der aktuell die Ergebnisse eingestellt werden. Der Wahlausschuss tritt erst am Montag nach der Wahl, 4. Juli, um 18 Uhr in der Mark-Twain-Stube zusammen, um das vorläufige amtliche Wahlergebnis festzustellen. Auch diese Sitzung ist öffentlich. Nach der Kandidatenvorstellung vom 1. Juni mit allen drei Bewerbern beantworten Oliver Berthold, Martin Hölz und Thomas Wilken heute nochmals im direkten Vergleich Fragen der Redaktion Eberbach zu ihren Plänen und zu ihrer Person. Im Gespräch mit Kandidat und Amtsinhaber Oliver Berthold.

Von Felix Hüll

Für welche zwei Vorhaben machen Sie zuerst in den jeweils zuständigen Gremien das Geld locker? Um welche Summen handelt es sich dabei?

Zum einen wäre da eine Freizeitmöglichkeit für Jugendliche. Für die Altersgruppe ab Verlassen des Kindergartens bis zur Volljährigkeit bietet Hirschhorn den Jugendlichen zwar eine Vielzahl von Vereinsaktivitäten, von städtischer Seite sind hier allerdings nur Bolzplätze und ein paar Basketballplätze vorhanden. Über den Beitritt zur IGO vor wenigen Wochen haben wir nun endlich die Möglichkeit, EU-Fördermittel zu erhalten (die Förderperioden gehen immer sechs Jahre). Was es genau wird und wie viel es kosten wird, müssen wir mit den Jugendlichen klären. Der Magistrat beschäftigt sich schon mit geeigneten Standorten.

Wir leben in Hirschhorn quasi von der Hand in den Mund. Oberste Priorität ist immer, dass die Grundsteuer nicht weiter steigt und wir die dringend benötigten Investitionen tätigen können. Wenn dieses Ziel erreicht ist, schauen wir, was am Ende für Spielplätze und Freizeiteinrichtungen, für den Seniorentreff oder die Unterstützung von Vereinen übrig bleibt. Deshalb versuchen wir immer in allen Bereichen Förderungen zu ergattern. In den nächsten sechs Jahren werden Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut, wir könnten alle Haushalte der Kernstadt und, mit Zehn-Prozent-Beteiligung, auch die Ortsteile mit Glasfaseranschlüssen an jedem Gebäude ausstatten. Über Förderungen u.a. des Geo-Naturparks könnten wir neue Bänke, Waldsofas und Freizeiteinrichtungen wie z.B. Grillplätze außerhalb der Naturschutzgebiete schaffen. Finanziell leistbar wäre auch die Pflasterung von Wegen auf den Friedhöfen. Die geschotterten Flächen machen viel Arbeit und bieten keinen guten Untergrund für Menschen, die schlecht zu Fuß sind.

Welche unter der Bevölkerung bestehenden Wünsche lassen sich auch bis 2028 nicht bezahlen und umsetzen?

Es gibt immer wieder Wünsche, die wir als Stadt nicht erfüllen können. Ein Schwimmbad ist z.B. ein solcher Wunsch, der aber in den letzten Jahren auch immer weniger zu hören ist. Ein weiteres Thema ist die Belebung der Altstadt mit Geschäften. In anderen Kommunen gibt es Konzepte, bei denen die Stadt Immobilien anmietet oder kauft und dann zu günstigen Konditionen weitervermittelt. So können wir mit den Steuergeldern unserer Mitbürger leider nicht umgehen. Auch kostenfreie Kinderbetreuung ist etwas, dass sich jeder Bürgermeister und alle Eltern wünschen, das aber leider nicht umsetzbar ist.

Was sind die zwei Dinge, die Ihre zwei Mitbewerber am besten können? (bitte jeweils namentlich der Person zuordnen)

Thomas Wilken ist ein gewiefter Journalist und versteht es pressetechnisch aus wenig das Maximum herauszuholen. Seine lockere Art ist etwas, dass ihn auszeichnet. Er ist ein absoluter Verfechter des Duzens und zieht dies auch konsequent durch.

Martin Hölz hat einen immensen Wortschatz, was Fremdwörter angeht. Jemand, der nicht aus der Forschung kommt, kann da manches Mal nur staunen. Seine nette und zurückhaltende Art machen ihn zu einem guten Zuhörer und angenehmen Politiker.

Haben Sie ein Netzwerk in Heppenheim (Kreis) oder Wiesbaden (Land)? Für welche drei Dinge zugunsten Hirschhorns werden Sie dies zuerst in Anspruch nehmen?

Durch den Kreistag bin ich in alle Kreisbehörden und auch zur Kreisspitze bestens vernetzt. Auch zu den Landtagsabgeordneten Heitland und Funken habe ich einen sehr guten Draht und bin als Mitglied der Hauptamtlichenrunde im regelmäßigen Austausch mit unserem Bundestagsabgeordneten Dr. Meister. Ich habe am Anfang meiner Amtszeit zu allen zusätzlichen Ämtern, die ich zumeist noch nach der Dienstzeit bekleide, ja gesagt, da ich wusste, dass wir im Neckartal schon rein geografisch etwas abgehängt sind. Diese ganzen Ämter fressen zwar eine Menge Zeit, da die Sitzungen aber zumeist abends sind, geht dies nicht zulasten der Stadt. Der Mehrwert sind aber viele Informationen, die Einbeziehung in Entscheidungsprozesse und Kontakte, die zum Wohle unserer Stadt eingesetzt werden können. Grundsätzlich sind die Kreisthemen diejenigen, die uns am direktesten betreffen. Schulentwicklungsplan, Klimaschutzkonzept, Radwegekonzept oder die Festlegung der Kreis- und Schulumlage sind nur einige Themen, die man als Kreistagsmitglied mitentscheiden kann. Unsere Landtagsabgeordneten unterstützen regelmäßig bei Förderungen und der Unterstützung von Vereinen und Vorhaben, bei denen Behörden oberhalb des Kreises involviert sind. Bei Herrn Dr. Meister sind es immer wieder Bundesthemen, wie z.B. die aktuelle Problematik der zu lauten Motorräder und Autos.

Was für ein Buch lesen Sie gerade oder haben Sie zuletzt gelesen? Wer ist Ihr Lieblingsautor?

Seit dem Beginn der Coronapandemie kommt das Lesen leider viel zu kurz. Wenn ich mal Zeit habe, versuche ich mich derzeit an einem Fachbuch mit dem Thema "Der Start in die Landschaftsfotografie". Da aber auch Urlaub und Fotografieren in den letzten zweieinhalb Jahren (waren seit dem Beginn von Corona lediglich 2021 zehn Tage in Dänemark) zu kurz gekommen ist, bin ich guter Dinge, dass ich das Buch durch habe, wenn es in den nächsten Urlaub geht – bis dahin hat ja auch Hirschhorn viele schöne Motive.

Einen Lieblingsautor habe ich nicht. Wenn mir ein Buch gefällt, lese ich auch mal ein zweites vom selben Autor – zumeist ist das dann aber nicht so spannend wie das Erste.

Wenn Sie in der Hirschhorner Gastronomie einkehren – was ist das Lieblingsgericht, das Sie dort bestellen?

Kommt ganz auf die Gastronomie an. Grundsätzlich esse ich furchtbar gerne Cordon bleu, aber jede unsere Gaststätten hat Spezialitäten auf der Karte, die mich locken. Egal ob Hauspfanne, Rindfleischsalat, Schweinelendchen Madagaskar, Lamm in Metaxasauce, Pizza Diavola oder saisonale Spezialitäten – so viel Gutes, wie es in Hirschhorn gibt, kann man (der Figur zuliebe) gar nicht essen.

Was machen Sie im Fall einer Wahlniederlage?

Mir wieder einen Job in der Verwaltung suchen. Als studierter Verwaltungsfachmann ist man gefragt. In einem anderen Ort Bürgermeister werden, steht für mich nicht zur Debatte. Ich habe schon immer gesagt, wenn – dann nur in meiner Heimatstadt!