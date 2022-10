Auch Ehrungen standen auf dem Programm, sie wurden in diesem Jahr nicht an der Jahreshauptversammlung, sondern im würdigen Rahmen des Festabends vom Vorsitzenden Jens ...

Stadtarchivar Golgath ging in seiner Festrede auf die Geschichte des Vereins, besonders auf die letzten 25 Jahre ein. So erfuhren die Gäste vieles über den BHV – von der Gründung, den verschiedenen Vorsitzenden und den vielen Aktivitäten des Vereins bis heute. Herausragend dabei war die Schaffung der Eberbacher Kunstmeile in der Neckaranlage, in der Bronzeskulpturen an ehemalige, früher in Eberbach heimische Berufe erinnern.

Vorsitzender Jens Müller wies in seiner Begrüßung auf einige Ereignisse hin, die der Verein in seiner mittlerweile 151-jährigen Geschichte erlebt und bewältigt hatte. Unter anderem hatten die zwei Weltkriege das Vereinsleben damals mehr als eingeschränkt. Ein wenig Sorge macht Müller die Zukunft, nicht nur des BHV, sondern sehr vieler Vereine.

Eberbach. (RNZ) Rund 80 Mitglieder, Freunde und Gönner feierten im Restaurant am Leopoldsplatz das 150-jährige Bestehen des Bürger- und Heimatvereins Eberbach (BHV) nach. Eigentlich war diese Feier bereits für das Jubiläumsjahr 2021 vorgesehen, war aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden.

Unter den Gästen waren neben Bürgermeister Peter Reichert, Altbürgermeister Horst Schlesinger, Ehrenvorsitzenden Reiner Heun, Stadtarchivar Marius Golgath und seinem Vorgänger Rüdiger Lenz auch einige Abordnungen befreundeter Vereine.

Marius Golgath hielt die Festrede. Foto: privat

Die Bereitschaft Ehrenämter zu übernehmen und im Verein mitzuarbeiten sei in der Gesellschaft leider deutlich zurückgegangen. Auch ein wenig mehr Stolz der Eberbacher auf ihre tolle Stadt wünschte sich Müller für die Zukunft.

Bürgermeister Reichert gratulierte dem Verein auch im Namen des Gemeinderats und überbrachte eine Urkunde samt Jubiläumsgabe der Stadt. Er lobte in seiner Ansprache die vielfältigen Aktivitäten des BHV, die allesamt die Stadt verschönern und attraktiver machen.

Im Anschluss daran lud der BHV seine Gäste zu einem exklusiven Nachtischbuffet ein, das Vereinsmitglied Yvette Dörflinger an diesem Abend mit viel Liebe angerichtet hatte.

Bürgermeister Peter Reichert (re.) überreicht Jens Müller eine Urkunde. Foto: privat

Auch Ehrungen standen auf dem Programm, sie wurden in diesem Jahr nicht an der Jahreshauptversammlung, sondern im würdigen Rahmen des Festabends vom Vorsitzenden Jens Müller, Bürgermeister Peter Reichert sowie Schriftführerin Christin Schuster durchgeführt.

Für zehn Jahre wurden geehrt: Matthias Huck, Matthias Schuster, Bernhard Walter, Ludwig Neuer, Rolf Schieck und Manfred Weber. 25 Jahre im Verein sind Wolfgang Kleeberger, Gertraude Messing, Martina Pföhler-Gund und Andreas Gund. Auf stattliche 60 Jahre Mitgliedschaft kann die Firma Müller Dachbau GmbH blicken.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Eberbacher Duo "Sanni & Paul", die die Gäste mit einigen Liedern, meist in Kurpfälzer Mundart sehr gut unterhielten.

Als besonderes Highlight stellte Müller stolz die Festschrift zum 150-jährigen Bestehen des Vereins vor. Auf 125 Seiten erfährt man hier in verschiedenen Berichten, reich bebildert, alles über den Bürger- und Heimatverein und sein Wirken von 1871 bis heute. Die Festschrift ist ab sofort bei der Tourist-Info im Eberbacher Rathaus, beim Buchhaus Eberbach in der Bahnhofstraße sowie direkt bei der Vorstandschaft des BHV per E-Mail an bhveberbach@gmx.de für vier Euro zu erwerben.

Auch nach Ende des offiziellen Teils des gelungenen Festabends verweilten viele Gäste noch lange bei guten Gesprächen. Die nächste Aktion des BHV wird der traditionelle St. Martins-Umzug am Freitag, 11. November, um 18 Uhr sein.