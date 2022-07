Buchen. (pm) Am 21. Juli 2012 veröffentlichte das fränkisch-hohenlohische Flamenco-Gitarren-Duo Jan Pascal und Alexander Kilian sein erstes gemeinsames Album namens "Café del Mundo". Seitdem ist das "Café" ein musikalischer Ort der Begegnung in der Welt und nicht mehr aufzuhalten. Diesen Sommer feiern die beiden Gitarristen ihr zehnjähriges gemeinsames Musizieren, was das Jubiläums-Programm beim "Heimatsound Open Air" am Samstag, 13. August, auf der Wiese unterhalb des Wartturms in Buchen ganz besonders macht. Der Zugang ist ab 18 Uhr geöffnet, Beginn ist um 20 Uhr, Ende gegen 23 Uhr. Es wird darum gebeten, die Parkplätze am Gymnasium zu nutzen und den zehnminütigen Fußweg zum Wartberg zu nehmen. Die Verpflegung auf dem Gelände stellt die Firma Walter Häfner Veranstaltungstechnik. Veranstalter ist die Initiative Welt-Musik-Stadt-Buchen in Kooperation mit Mundo-Promotion und "Wake-up"-Eventtechnik.

Seit 2012 vereinen die inzwischen in zahllosen internationalen Konzert- und Medienauftritten erprobten Gitarrenvirtuosen Jan Pascal und Alexander Kilian ihr Talent und ihre Leidenschaft für die Flamenco-Gitarre unter dem Bandnamen "Café del Mundo". In diesem Jahr feiert das Duo sein zehnjähriges Bestehen mit einem eigens arrangierten Jubiläumsprogramm.

Vor dem heimischen Buchener Publikum ist die Spannung bei den beiden besonders groß, und so ist genau hier der richtige Ort für dieses besondere Konzert. Nicht London, Paris, Granada, Hamburg oder Berlin – nein, Buchen im Odenwald ist für "Café del Mundo" "the place to be".

Ihre eigenen Hits und die erfolgreichsten Arrangements aus Klassik, Jazz, Pop und Worldmusic kommen auf die "Best-of-ten-years"-Setlist der Gitarristen, die ihre Arbeit selbst mit dem Slogan "we love to guitartain you" beschreiben. Das haben sie jüngst auch mit dem Youtube-Hit "Guitar Impossible" einmal mehr unter Beweis gestellt.

Das Duo kann wahrlich aus dem Vollen schöpfen: acht Studio-Alben, ein Live-Album und eine zwölf CDs umfassende Podcast-Serie sind in der ersten Dekade "Café del Mundo" erschienen. 40.000 ver-kaufte Tonträger, über 1000 Konzerte in 15 Ländern – darunter in den renommiertesten Konzerthäusern –, eine Nominierung für den Opus-Klassik in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen" und eine stetig wachsende Fangemeinde belegen eines eindrücklich: Auch heute noch ist Erfolg mit handgemachter Musik möglich.

Der Phantasie der beiden Macher scheint derweil keine Grenze gesetzt zu sein, planen sie doch schon wieder neue ...