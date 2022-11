Buchen. (tra) Der Buchener Weihnachtsmarkt wurde am Wochenende zum Besuchermagneten. Die Menschen strömten in die weihnachtlich beleuchtete Innenstadt, um den einen oder anderen Glühwein zu trinken, an den Ständen zu stöbern und den Musikbeiträgen und Vorführungen auf der Showbühne vor dem Alten Rathaus zuzuhören bzw. zuzuschauen. Musikvereine und Kapellen spielten dort vertraute Weihnachtslieder, und verschiedene Tanzvorführungen zogen die Zuschauer an.

An den Essens- und Getränkeständen bildeten sich am Samstagabend Schlangen, und überall standen die Menschen beieinander und genossen das ungezwungene Beisammensein. Am Samstagabend waren zudem die Fachgeschäfte geöffnet, sodass viele den Weihnachtsmarktbesuch mit einem Einkaufsabend verbanden. Dass nach zweijähriger Zwangspause die Lust auf den Weihnachtsmarkt groß war, war beim Rundgang an allen Ecken spürbar.