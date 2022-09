Buchen. (sb) "Das gibt es doch nicht!" Die zahlreichen freiwilligen Helfer beim Stadtreinigungstag in Buchen waren mehrfach beinahe sprachlos und zugleich bestürzt darüber, wie viel und welchen Müll sie beim freiwilligen Müllsammeln fanden. Eine Wanduhr, einen Grenzstein, selbstgestrickte Decken, volle Windeln, Plastiktüten mit vergammelten Lebensmitteln und Fleisch und ein Hausaufgabengutschein waren einige der skurrilen Funde, welche in Hecken und entlang der Wege entdeckt wurden. "Wir fanden unzählige Zigarettenstummel in ganz kurzer Zeit", berichteten die jungen Müllsammler von den Pfadfindern, die sehr eifrig mithalfen. Am ärgerlichsten ist es, so waren sich die Helfer einig, wenn direkt neben dem Abfalleimer der Müll in die Hecke geworfen wird.

Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar fiel mit dem "World Cleanup Day" zusammen, und so bot sich die Gelegenheit, den bereits für April geplanten, aber dem Schnee zum Opfer gefallenen Stadtreinigungstag nachzuholen. Unter dem Motto "Wir schaffen was" waren so auch in Buchen rund 30 Freiwillige aktiv.

Beigeordneter Benjamin Laber, der mit seinem Sohn ebenfalls mit anpackte, begrüßte die Helfer und dankte vorab: "Es ist eine beachtliche Leistung für die Gemeinschaft, wenn Bürger am Samstagvormittag ihre Zeit zur Verfügung stellen, um Müll zu sammeln." Der Beigeordnete erinnerte an den Tag der Demokratie, diese Aktion sei gelebter Einsatz und gewissermaßen die Basis für Demokratie und Engagement.

Am Stadtreinigungstag beteiligten sich unter anderem die Pfadfinder des Pfadfinderbunds Süd, Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, die Junge Union und ein Freiwilligenteam der Stadtverwaltung.

Trotz trübem Wetter und zeitweise Regen machten sich zahlreiche Helfer mit Greifzangen und Müllbeuteln auf den Weg, um Müll zu sammeln. Lange suchen mussten die Freiwilligen in ihren jeweiligen Reinigungsbezirken nicht. Die Innenstadt war unter anderem in Teilbereiche wie Bahnhofsareal, Schulzentrum, Burghardt-Gymnasium, Marktstraße und "Alla Hopp"-Anlage aufgeteilt worden.

"Wer achtsam unterwegs ist und genau hinblickt, der sieht, wie viel achtlos weggeworfener, kleiner und großer Abfall auf Wegen, Plätzen, Grünstreifen und Hecken liegt", so stellten die Teilnehmer fest. Der Stadtreinigungstag kann vielleicht sensibilisieren und zur Müllvermeidung oder wenigstens zur richtigen Entsorgung beitragen.

Nach getaner Arbeit gab es für die Helfer einen kleinen Mittagsimbiss und beim Abschlussfoto nochmals einen Dank für ihre Mitarbeit.

Auch am Mehrgenerationenhaus waren am Wochenende zahlreiche Freiwillige im Einsatz. Foto: Stadt Buchen

Neben dem Stadtreinigungstag war der Aufbau eines Spielhauses am Mehrgenerationenhaus eine weitere Aktion im Rahmen des Freiwilligentages. Hier wurde von Helfern ein wunderschönes Holzhaus aufgebaut, das künftig sicherlich viele Kinder erfreuen wird.