Buchen. (tra) Unter dem Motto "Gut gefrühstückt – gut gelernt!" beteiligt sich die Stadt Buchen in Kooperation mit dem Neckar-Odenwald-Kreis bereits zum zweiten Mal an der bundesweiten Bio-Brotbox-Aktion für Erstklässler.

Bürgermeister Roland Burger, Ruth Weniger als Regionalmanagerin der Bio-Musterregion und Beigeordneter Benjamin Laber überreichten am Montagvormittag den Schulanfängern an der Jakob-Mayer-Grundschule ein gesundes Pausenfrühstück bestehend aus Bio-Mühlenbrot, einer Bio-Karotte und einer Bio-Lyoner. Dazu gab es noch einen Beutel Bio-Tee. Kinder, die keine Wurst wollten, konnten diese gegen Frischkäse tauschen. Damit das Pausenfrühstück zur Gewohnheit wird, waren die Bio-Lebensmittel in eine stabile Mehrwegbox eingepackt, die die Schüler nun zusammen mit ihren Eltern jeden Tag befüllen können. Ruth Weniger erklärte den Schülern, wie nachhaltige Bio-Landwirtschaft funktioniert. "Es werden zum Beispiel keine chemischen Pflanzenschutzmittel oder Mineraldünger eingesetzt", informierte sie die Kinder.

Auch die Erstklässler der Grundschule Schollbrunn sowie Erstklässler aus Mosbach bekamen Boxen geschenkt. "Im nächsten Jahr sollen weitere Schulen dazukommen", so Ruth Weniger.

Die Bio-Brotbox-Aktion für gesunde Kinderernährung startete 2002 in Berlin auf Initiative von Dr. Burkhardt Sonnenstuhl und Renate Künast, der damaligen Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft.

Seitdem haben bundesweit Privatpersonen, Vereine und Unternehmen die Idee aufgegriffen und in ihren Regionen umgesetzt.

Die Brotbox-Initiative verfolgt drei Ziele: Jedes Kind soll täglich ein Frühstück bekommen, dieses Frühstück soll gesund sein, und Kinder sollen den Werkt einer gesunden Ernährung schätzen lernen.

Das Bio-Frühstück in der Box lädt zudem dazu sein, mit Kindern über gesunde Ernährung zu sprechen. Als Begleitung wurde ein Lernfrühstück entwickelt, zu dem es auch Arbeitsmaterialien gibt.

Info: Weitere Infos gibt es unter www.bio-brotbox.de.