An allen drei Tagen lädt das Mehrgenerationenhaus von 14 bis 18 Uhr zu vielfältigen Attraktionen ins Alte Rathaus ein. In gemütlichem Ambiente gibt es neben kreativen Angeboten für Kinder auch

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag, 25. November, um 11 Uhr durch Bürgermeister Roland Burger und die Vorsitzenden der Aktivgemeinschaft auf der Aktionsbühne vor dem Alten Rathaus. Musikalische Umrahmung bietet die Big-Band der Joseph-Martin-Kraus- Musikschule, zusammen mit den Kindergartenkindern der Kernstadt. Außerdem wartet der Nikolaus mit einer kleinen Überraschung auf dem Weihnachtsmarkt. Die Fachgeschäfte haben am Weihnachtsmarkt am Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr geöffnet, die Stände bleiben bis 22 Uhr offen. Am Sonntag ist der Weihnachtsmarkt von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Buchen. (pm/ankf) Lange hat man sich nach dem traditionellen Weihnachtsmarkt in der Buchener Innenstadt gesehnt. Nun erleuchtet die historische Altstadt von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November, in stimmungsvollem Ambiente mit vielen festlich dekorierten Weihnachtshütten. Ebenso gibt es wieder bunt geschmückte Weihnachtsbäume der Kindergartenkinder des gesamten Stadtgebietes in der Innenstadt zu bestaunen.

Das Angebot zahlreicher Händler reicht mit Klassikern wie Glühwein, Punsch, Bratwurst und Waffeln bis hin zu kulinarische Köstlichkeiten der Buchener Gastronomen "Prinz Carl" und "Löwen". Außerdem bieten viele gemeinnützige Vereine und Organisationen ihre selbst gestalteten Artikel zum Verkauf an. Weitere Klassiker wie Babymode aus dem Odenwald, Produkte vom Hofladen, Liköre, Felle oder Bienenprodukte sowie Fair-Trade-Artikel sind ebenfalls vertreten. "Es sind wieder viele regionale Händler dabei", freute sich Melanie Haag von der Aktivgemeinschaft Buchen. "Wir haben den Markt liebevoll durchgeplant, und wir sind uns sicher, dass für jeden etwas dabei sein wird."

Daneben werden auf der Aktionsbühne, die von den Stadtwerken Buchen gesponsert wird, vor dem Alten Rathaus weihnachtliche Melodien von Musik- und Tanzgruppen aus dem Buchener Stadtgebiet und darüber hinaus zu hören sein. Mit einem Karussell, Weihnachtsgeschichten, Bastelaktionen und Sprechstunden beim Nikolaus kommen auch Kinder auf ihre Kosten. Außerdem wird der Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald wieder vertreten sein und bringt Tier und Mensch näher zusammen.

Karoline Bichler von der Stadt Buchen zeigte sich erleichtert: "Wir sind froh, dass der Weihnachtsmarkt wieder stattfinden kann."

An allen drei Tagen lädt das Mehrgenerationenhaus von 14 bis 18 Uhr zu vielfältigen Attraktionen ins Alte Rathaus ein. In gemütlichem Ambiente gibt es neben kreativen Angeboten für Kinder auch Weihnachtsangebote für Erwachsene. Im "Belz’schen Haus" in der Haagstraße wird am Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr eine Gemäldeausstellung präsentiert. Für das leibliche Wohl sorgen Ehrenamtliche des Bezirksmuseums mit dem Verkauf von Kaffee und Kuchen.

Zu einer kostenlosen weihnachtlichen Stadtführung lädt die Stadt Buchen am Samstag von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag von 16 bis 18 Uhr ein. Treffpunkt ist am Platz am Bild vor der Tourist-Info. Mit stimmungsvollen Laternen wird die Altstadt erkundet. Dabei erzählt die erfahrene Stadtführerin weihnachtliche Geschichten, ehe der Rundgang mit einem Punsch oder Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt endet. Außerdem erwartet die Teilnehmer eine kleine Überraschung.

Am Sonntag gastiert das Mobile Kindertheater Odenwald um 15 und um 16 Uhr mit einer Vorlesung einer adventlichen Märchengeschichte in der Stadtbücherei Buchen. Während des Weihnachtsmarktes stehen außerdem die Türen der Kirche St. Oswald offen. Bei leiser Musik und Kerzenschein können Besucher innehalten und der Hektik, dem Lärm und dem Vorbereitungsstress der Adventszeit entfliehen.

Die Buchener Fachgeschäfte der Innenstadt haben während des Weihnachtsmarktes am Freitag und Samstag bis 20 Uhr geöffnet und warten in dieser Zeit mit einer Fülle von Geschenkideen. Wer in der Woche vom 21. November bis 26. November in Fachgeschäften der Aktivgemeinschaft seine Einkäufe (ab einem Wert von 40 Euro) tätigt, erhält als Dankeschön einen Gutschein des Gewerbevereins für einen Punsch oder Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt an der Hütte der Aktivgemeinschaft. Ein besonderes Highlight, das sich ab nächster Woche in den Geschäften finden lässt, sind die limitierten Christbaumkugeln, ließ Haag wissen.

Das Programm:

Freitag, 25. November:

> um 11 Uhr: Eröffnung des Weihnachtsmarkts mit der Big-Band der JMK-Musikschule und den Kindergärten der Kernstadt

> von 15 bis 16 Uhr: Vorführung einer Weihnachtsgeschichte von Schülern der Fachschule für Sozialpädagogik

> von 16 bis 17 Uhr: Weihnachtslieder des Harmonikavereins "Akkordeana" Götzingen

> von 18 bis 19 Uhr: Adventsmusik des Musikvereins Hettigenbeuern

> von 19 bis 20 Uhr: Musikalischer Ausklang mit dem Musikverein Rinschheim.

Samstag, 26. November:

> von 12.30 bis 14 Uhr: Sprechstunde beim Nikolaus auf der Bühne

> von 14 bis 14.30 Uhr: Tanzaufführungen der Tanzschule Michaela Metz

> von 15 bis 16 Uhr: Vertraute Weihnachtslieder des Musikvereins Hettingen

> von 16 bis 17 Uhr: Weihnachtsrock mit "Santa‘s Acoustic Crew"

> von 17 bis 18 Uhr: Festliche Klänge gespielt vom Musikverein Hainstadt

> von 18 bis 19 Uhr: Tanzaufführung der Line-Dance-Gruppe des MGH

> von 19 bis 20 Uhr: Musikalischer Ausklang mit der "BCH-Bloos-Band".

Sonntag, 27. November:

> von 13 bis 14 Uhr: Weihnachtsklänge der "Happytones" des Vereins Lebenshilfe Buchen und Umgebung

> von 14 bis 14.30 Uhr: Tanzaufführungen der Tanzschule Michaela Metz

> von 15 bis 15.30 Uhr: Adventskonzert der Jugendkapelle Buchen

> von 15.30 bis 16.30 Uhr: Weihnachtskonzert der Stadtkapelle Buchen

> von 16.30 bis 17.30 Uhr: Weihnachtsstimmung mit dem Musikverein Götzingen

> von 18 bis 19 Uhr: Weihnachtliches Abschlussprogramm mit dem Musikverein Altheim.