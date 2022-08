Bereits jetzt bedeutet das für uns, dass wir unsere Planungen zurückfahren müssen und ruhigen Gewissens kein weiteres Personal rekrutieren können. Wir haben bereits erste Mitarbeiter verloren, da diese sich für den Winter mit ihren Nebenjobs in sicheres Fahrwasser bringen. Wer kann es ihnen verübeln, viele brauchen das zusätzliche Einkommen zum Überleben, und Minijobs sind nicht von einer Kurzarbeiterregelung betroffen. Anscheinend bringt es in Deutschland auch nichts, den Blick auf andere Länder zu lenken, die längst aufgehört haben, ihre eigene Wirtschaft einzuschränken und ihre mittelständischen Betriebe zu ruinieren. Unsere Politik geht ihren eigenen Weg, Eigenverantwortung der Bürger wird ausgeschlossen.

Mit diesem Entwurf stehen wir wieder vor einem willkürlichen Flickenteppich aus durch die Länder angeordneten Maßnahmen – und gerade in Baden Württemberg wissen wir, was das bedeutet. Herr Kretschmann, unser Ministerpräsident, hat bereits angekündigt, dass er eine Rückkehr der Maskenpflicht in Innenräumen sehr begrüßt.

Seit ein paar Tagen wissen wir aber: Die Prognose für diese Saison sieht wieder wirklich düster aus. Wie unzählige Male zuvor hat die Politik einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der unserer Branche in seiner aktuellen Form jegliches an Sicherheit und Perspektive nimmt.

"Der Herbst, der Beginn unserer eigentlichen Saison, steht unmittelbar bevor. Die Veranstaltungen sind geplant, die Prognosen gut. Unser Frühjahr und Sommer waren ein Sammelsurium aus Investitionen in die Diskothek, in gute Veranstaltungen und auch in die Jugend. Diese Phase war nie auf Gewinn ausgerichtet, sondern auf den Wiederaufbau einer Kultur, die fast in Vergessenheit geraten ist. Dieser Schritt ist uns geglückt. Unsere Diskothek könnte als wirtschaftlicher Betrieb weiter existieren und in der nächsten Saison endlich wieder die Gewinne erwirtschaften, die wir zum Leben brauchen.

Buchen. (RNZ) Im Herbst sollen verschärfte Corona-Regeln in Kraft treten. Unter anderem ist vorgesehen, dass Besucher von zum Beispiel Gaststätten Masken tragen müssen, sofern ihre Impfung länger als drei Monate zurückliegt. Matthias Köhler, der Inhaber des "Halli Galli" in Buchen , äußert sich hinsichtlich der Pläne in einem offenen Brief:

Weiterhin geht aus der aktuellen Aufstellung von Herrn Lauterbach hervor, dass wir Gastronomen erneut für einen Impfanreiz missbraucht werden sollen. Wie damals, als wir von einem 3G mit Maske auf ein 2G ohne Maske wechseln und unsere Gäste spalten sollten, ist heute der Anreiz enthalten, dass Gäste mit einer maximal dreimonatigen Genesung oder Impfung keine Maske tragen müssen.

Da das Infektionsschutzgesetz für sieben Monate beschlossen werden soll, würde es aber bedeuten, dass ein 20 Jahre alter Gast, der bereits geboostert ist, an Ostern bereits die sechste Impfung erhalten haben müsste. Zumindest, wenn er nicht auf eine Maske oder einen kostenpflichtigen Test vor dem Besuch einer Diskothek setzen möchte.

Auch das Thema Testinfrastruktur haben wir in der Vergangenheit bereits kennengelernt. Wir haben diese Infrastruktur für unseren Betrieb aufgebaut. Kurz danach kam eine gänzliche Maskenpflicht und auch diese Investition war damit verbrannt.

Eine Vermeidung der Überlastung des Gesundheitssystems: Das war immer das Ziel, was es zu vermeiden galt. Ein Ziel, was wir immer gerne mitgetragen haben. Dieses Ziel ermöglicht auch das aktuelle Infektionsschutzgesetz mit seiner HotSpot-Regelung, die von den Ländern stark boykottiert und am Ende nicht einmal wirklich benötigt wurde.

Und zu guter Letzt eine Frage, die hoffentlich vollkommen berechtigt ist. Seit dem 1. Juli müssen sich in Deutschland unter anderem alle Gastronomiebetriebe im System Lucid registrieren. Hier werden Serviceverpackungen, zum Beispiel beim Außer-Haus-Verkauf, erfasst. Die Einführung eines solchen Systems ist problemlos möglich, aber nach wie vor nicht die voll umfängliche Erfassung freier Kapazitäten in Krankenhäusern? Wenn ihr es schafft, Burgerkartons von einer unfassbaren Anzahl an Betrieben zu erfassen, aber das Gesundheitsministerium Ähnliches nach wie vor nicht bei Krankenhausbetten hinbekommt, dann sollte man sich wirklich die Frage stellen, ob dieses Ministerium nur das macht, woran es Spaß hat, und nicht das, worauf es ankommt.

Wir setzen unsere Hoffnung jetzt inständig in Politiker wie Wolfgang Kubicki, die sich bereits dazu geäußert haben, dass dieses Gesetz nicht durch die Abstimmung kommen darf. Sollte auch hier das Glück nicht auf unserer Seite sein, sehen wir schwarz für unsere Zukunft."