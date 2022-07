Buchen-Götzingen/Rinschheim. (jm) Auf die idyllisch gelegene Freizeitanlage am Rinschheimer "Lausenberg" hatte der Verein "Help-Sommermärchen-Team" zur Übergabe der Spendenschecks aus dem Erlös des Benefiz-Festivals 2022 eingeladen. Zu diesem erfreulichen Anlass hieß Vorsitzender Thilo Jaufmann die Repräsentanten der bedachten Hilfsorganisationen sowie die Vertreter der beteiligten Bands willkommen. Das beeindruckende Ergebnis: 16.000 Euro gingen an das Odenwald-Hospiz in Walldürn, das Waisenprojekt "Partnerschaft Bukuumi/Uganda", das ABR-Schulprojekt "Namaste Nepal sAG" und die Ukraine-Hilfe der Stadt Buchen.

Jaufmann freute sich, dass dieses Event nach der zweijährigen Zwangspause wieder möglich war, und dankte allen, die zum bemerkenswerten Erfolg beigetragen hatten – den Besuchern, den Musikern, den Organisatoren und Hel-fern, den Landwirten sowie den involvierten drei Gemeinden Rinschheim, Götzingen und Altheim und verband damit die Hoffnung auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.

Für die Aktivität des Vereins fand Bürgermeister Roland Burger anerkennende Worte. Er dankte dem Verein den Initiatoren und Organisatoren für ihr gesellschaftliches und soziales Engagement. Dieser Einsatz für unsere Gesellschaft könne nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die 4000 Euro für die Buchener Ukraine-Hilfe würden bei der VHS-Arbeit für die Unterstützung der derzeit 140 Ukraine-Flüchtlinge in Buchen sowie für das Unesco-Schulprojekt des BGB, bei dem 24 Schüler und ihre zwei Lehrerinnen aus Zhytomyr von Gastfamilien versorgt werden (die RNZ berichtete), sinnvoll verwendet.

Bei seinem abschließenden Dank an alle Helfer und Unterstützer betonte "Help"-Vorsitzender Jaufmann, dass man den eingeschlagenen Weg der internationalen Kinderhilfen auf jeden Fall weitergehen möchte und verriet dabei auch eine für 2024 angedachte Vision: In Fortsetzung der seit über einem Jahrzehnt entwickelten Beziehung zu Bukuumi (Uganda) möchte man direkt in der Distrikt-Hauptstadt Hoima ein völkerverbindendes Gemeinschaftskonzert der bei den "Help-Events" aktiven regionalen Bands zusammen mit ugandischen Bands veranstalten.

Es ist nach der Zusammenarbeit über Jahre den Musikern der hiesigen Bands ein großes Anliegen, einmal vor Ort zu sehen, was die Unterstützung bereits gebracht hat, und damit zudem einen kleinen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten. Planungen dazu sind jedenfalls bereits angelaufen, die notwendigen Kontakte vor Ort wurden schon geknüpft.