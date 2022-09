Buchen. (rüb) "Wir sind froh über die schöne Mischung im IGO", sagt Beigeordneter Benjamin Laber, gleichzeitig Geschäftsführer des Zweckverbands IGO, beim Blick auf die anstehenden Neuansiedlungen im Gewerbepark.

Die Firma MonTech war zwar das erste Unternehmen, das im IGO gebaut hat. Als erstes ihr Domizil im IGO bezogen und den Betrieb aufgenommen hat aber die Zimmerei Holzwurm, die heute immer noch erfolgreich im Gewerbepark vertreten ist. Weitere Pioniere waren Foto und Grafik Respondek, der Baumarkt Obi und das Schnellrestaurant McDonald's.

Anbei ein Überblick über geplante bzw. angedachte Vorhaben:

> Krauskopf Maschinentechnik: Der 2013 gegründete Experte für Mischtechnik ist derzeit noch im Industriegebiet in der Dieselstraße ansässig. Doch schon Anfang Oktober soll der Spatenstich für eine neue Fertigungshalle sein, wie Firmengründer Gerhard Krauskopf der RNZ berichtet. Der Neubau wird vom Land über das Förderprogramm "Spitze auf dem Land" bezuschusst. Das Unternehmen hat sich im IGO eine 3000 Quadratmeter große Fläche sowie zusätzlich eine Optionsfläche gesichert. Im Sommer 2023 soll der Umzug erfolgen. Die Zahl der Mitarbeiter soll dann von aktuell zwölf auf 18 steigen. "Wir möchten unsere Fertigung weiter ausbauen", verrät Krauskopf: So soll ein selbst entwickelter Intensivmischer in Produktion gehen.

> Büche Maschinentechnik: Das bisher in Babenhausen (Hessen) ansässige Unternehmen hat sich auf den Handel von Gabelstaplern, Baumaschinen, Traktoren, Pressen, Stromgeneratoren oder Stromerzeugern spezialisiert. Aus familiären Gründen zieht es Firmengründer Markus Büche und seine Familie nun in den Neckar-Odenwald-Kreis. Im IGO möchte Büche zwei neue Gebäude errichten, ein Bürogebäude und eine Fahrzeughalle, und zwar zwischen Reifen Scheuermann und Elektro Herzmann. Fünf Arbeitsplätze sollen dadurch im IGO entstehen. Baubeginn soll Ende nächsten Jahres sein.

Neben diesen konkreten Plänen gibt es noch eine Reihe weiterer Firmen, die ebenfalls im IGO bauen möchten: So planen Krüger Elektrotechnik aus Hainstadt und die Buchener Firmen Logitech (Automation), MD Roofenergie (Fotovoltaik) und Müssig Bausatzhaus, ihren Firmensitz in den Gewerbepark zu verlagern. Der Pflegedienst "Hand in Hand", der in der Walldürner Straße beheimatet ist, plant einen zusätzlichen Standort im IGO. Zudem möchten der E-Commerce- und Elektromobilitätsexperte Absina, der derzeit im früheren Möbelhaus "Living XXL" seinen Sitz hat, und der Tierbedarfshändler Fressnapf neu bauen.