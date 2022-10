Buchen. (tra) Die Buchener Innenstadt verliert ein hochwertiges Fachgeschäft: Marko Eichhorn, der in der Marktstraße 34 sein Bekleidungsgeschäft "Eichhorn Mode" betreibt, wird Ende Dezember zum letzten Mal Kunden beraten, die dann mit dem einen oder anderen neuen Lieblingsstück nach Hause gehen. Der Inhaber hat sich entschlossen, das Modegeschäft zum 31. Dezember zu schließen.

"Ich habe geschäftliche und private Gründe in eine Waagschale geworfen und schließlich die Entscheidung getroffen, das Geschäft aufzugeben", berichtet Marco Eichhorn im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. "Mehrere Faktoren sind zusammengekommen. Ein Aspekt ist auch, dass sich das Einkaufsverhalten der Leute stark verändert hat", sagt Eichhorn. Sein Geschäft schließt er "mit einem lachenden und einem weinenden Auge". Die Entscheidung sei letztlich die richtige gewesen. "Aber es ist natürlich nicht einfach, nach all den Jahren aufzuhören."

Die ersten Schritte als Modehändler ist Marko Eichhorn, der eigentlich gelernter Bauzeichner ist, in Hettingen gegangen. "Ich habe in meinem Wohnhaus angefangen, online Mode zu verkaufen." Das war im Juni 2003. 2004 hat er dann in Hettingen ein kleines Ladengeschäft betrieben und ist damit im Jahr 2005 in die Buchener Kellereistraße gezogen. Seit September 2012 befindet sich "Eichhorn Mode" in der Marktstraße. Im Jahr 2010/11 hat Eichhorn berufsbegleitend an der Fashion-Akademie in Nagold den Fachwirt im Bereich Textil abgelegt.

Da der stationäre Einzelhandel bereits seit Jahren gegen große Online-Konkurrenten bestehen muss, die den Einzelhändlern viele Kunden wegnehmen und generell das Bewusstsein für den Wert von Textilien sinkt, hat Eichhorn bereits im Jahr 2019 darüber nachgedacht, sein Geschäft aufzugeben. Er hat sich dann jedoch dagegen entschieden und das Geschäft stattdessen verkleinert weiterbetrieben und nur noch das Erdgeschoss als Verkaufsfläche genutzt.

Marko Eichhorn freut sich darüber, dass ihm seine Stammkunden in all den Jahren die Treue gehalten haben: "Ich habe hier in Buchen schöne Zeiten erlebt, und es gibt Kunden, die schon als Kind mit ihren Eltern ins Geschäft kamen und nun als Erwachsene immer noch kommen", sagt er dankbar.

Eichhorn wird der Textilbranche nach der Schließung seines Geschäfts weiterhin treu bleiben und in einem Modehaus im Main-Tauber-Kreis arbeiten.

Im Gebäude in der Marktstraße wird Anika Mayer-Eichhorn, die seit über 30 Jahren in der Vermögensbearbeitung tätig ist, ab dem Frühjahr 2023 auf beiden Stockwerken ein Büro für Deutsche Vermögensberatung eröffnen.