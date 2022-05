Buchen. (rüb) Eigentlich sollte in dem Laden in der Hochstadtstraße schon vor einigen Jahren ein Geschäft für Rasenmähroboter eröffnet werden, doch die Pläne zerschlugen sich, so dass das Erdgeschoss des schönen Fachwerkgebäudes – direkt oberhalb des Verkehrsamts – weiterhin leersteht. Doch das wird sich in Kürze ändern: Merak Erdogan wird dort am 23. Juni eine Filiale von "City Balloon" eröffnen und besondere Luftballons, Dekoartikel und Partyzubehör verkaufen.

Das Franchise-Unternehmen hat seinen Sitz in Hannover. Die Buchener Filiale soll die 20. in Deutschland werden, berichtet Merak Erdogan. Die 27-Jährige lebt in Buchen und ist davon überzeugt, dass der Standort der richtige ist: "So etwas gibt es hier und in der Umgebung nicht."

"City Balloon" setzt auf besondere Luftballons in allen Farben und Größen, personalisiert und für jeden Anlass: für den Kindergeburtstag, die Hochzeit oder den Junggeselinnenabschied. Die Luftballons gibt es aus unterschiedlichen Materialien und Formen. Daneben hat "City Balloon" Geschenkartikel, Party-Accessoires und Dekorationsideen für Privatkunden und Geschäftskunden im Sortiment.