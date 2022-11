Neben bereits mehrfach nach Buchen gekommenen Künstlern sind auch neue Gesichter dabei – auch auf dem Kunsthandwerkermarkt herrscht ein stetiger Wandel: "Während sich mancher alte Bekannte aus Altersgründen zurückgezogen hat, kommt mancher neue Künstler dazu", bemerkt Böhrer. Dass sich der Markt in Kennerkreisen längst herumgesprochen hat, zeigt das große Interesse seitens der Aussteller: "Es gibt nicht nur eine Warteliste – es rufen auch jetzt immer noch Leute an, die gern dabei gewesen wären", räumt ...

Seit seiner ersten Auflage 2003 etablierte sich das Format rasch. Heute gilt es als beliebtes Ziel für Kunstkenner und Kunstgenießer: "Und das, obwohl es anfangs sehr schwierig war, die Künstler überhaupt nach Buchen zu bringen!", erinnert sich Christine Böhrer. Über die Jahre wuchs der Kunsthandwerkermarkt immer weiter; 2010 zog er vom Wimpinasaal in die Stadthalle um. Der Fokus liegt auf handverlesenen Produkten mit Anspruch und Niveau: "Großen Wert wird darauf gelegt, dass alle Kunstwerke selbst gefertigt werden und eine ausgewogene Mischung herrscht", betont sie und verweist auf ein breites Spektrum an Kunst: Ausgestellt werden Drechselarbeiten, weihnachtliche Keramiken, Schmuck, Eingemachtes, Weihnachtsgebäck, Seidenmalerei, Liköre, Kalligraphie, Glasmalerei, Betonarbeiten, Stoffkreationen, Leuchten, Puppen, Maßkonfektion aus Alpaka, handgefertigte Kinder- und Erwachsenenbekleidung, Filzarbeiten, Kettenschnitzerei, Schmuckunikate, Metallskulpturen, Keramik, Öl- und Acrylbilder, Puppenbekleidung, Tiffany, Kräuterkissen, Teddybären, Tonarbeiten, Floristik, dekorative Wohnideen, Lampen, Astgabelfiguren, Tischdecken, Buchbindeschachteln, geschriebene Bilder, Accessoires aus edlen Hölzern, Schneidebretter, Strohsterne, Schals und vieles mehr. Das Weingut Krug (Külsheim) ist mit Verkauf und Verkostung edler heimischer Weine präsent.

Buchen. (adb) Er spricht weithin für sich, der Kunsthandwerkermarkt in der Buchener Stadthalle . Nach zweijähriger "Corona-Pause" ist es am 3. und 4. Dezember wieder so weit: In lockerer Atmosphäre werden kreatives Schmuckdesign, extravagante Mode, handgedrechselte Kunstwerke und hochwertige Skulpturen gezeigt – von über 50 Künstlern aus ganz Deutschland. Organisiert wird der zum 18. Mal ausgerichtete Markt von Christine Böhrer: "Die Freude ist kaum in Worte zu fassen – bei mir und bei den Ausstellern!", betont sie im RNZ-Vorgespräch.

Buchen. (adb) Er spricht weithin für sich, der Kunsthandwerkermarkt in der Buchener Stadthalle. Nach zweijähriger "Corona-Pause" ist es am 3. und 4. Dezember wieder so weit: In lockerer Atmosphäre werden kreatives Schmuckdesign, extravagante Mode, handgedrechselte Kunstwerke und hochwertige Skulpturen gezeigt – von über 50 Künstlern aus ganz Deutschland. Organisiert wird der zum 18. Mal ausgerichtete Markt von Christine Böhrer: "Die Freude ist kaum in Worte zu fassen – bei mir und bei den Ausstellern!", betont sie im RNZ-Vorgespräch.

Seit seiner ersten Auflage 2003 etablierte sich das Format rasch. Heute gilt es als beliebtes Ziel für Kunstkenner und Kunstgenießer: "Und das, obwohl es anfangs sehr schwierig war, die Künstler überhaupt nach Buchen zu bringen!", erinnert sich Christine Böhrer. Über die Jahre wuchs der Kunsthandwerkermarkt immer weiter; 2010 zog er vom Wimpinasaal in die Stadthalle um. Der Fokus liegt auf handverlesenen Produkten mit Anspruch und Niveau: "Großen Wert wird darauf gelegt, dass alle Kunstwerke selbst gefertigt werden und eine ausgewogene Mischung herrscht", betont sie und verweist auf ein breites Spektrum an Kunst: Ausgestellt werden Drechselarbeiten, weihnachtliche Keramiken, Schmuck, Eingemachtes, Weihnachtsgebäck, Seidenmalerei, Liköre, Kalligraphie, Glasmalerei, Betonarbeiten, Stoffkreationen, Leuchten, Puppen, Maßkonfektion aus Alpaka, handgefertigte Kinder- und Erwachsenenbekleidung, Filzarbeiten, Kettenschnitzerei, Schmuckunikate, Metallskulpturen, Keramik, Öl- und Acrylbilder, Puppenbekleidung, Tiffany, Kräuterkissen, Teddybären, Tonarbeiten, Floristik, dekorative Wohnideen, Lampen, Astgabelfiguren, Tischdecken, Buchbindeschachteln, geschriebene Bilder, Accessoires aus edlen Hölzern, Schneidebretter, Strohsterne, Schals und vieles mehr. Das Weingut Krug (Külsheim) ist mit Verkauf und Verkostung edler heimischer Weine präsent.

Künstler aus ganz Deutschland werden in der Stadthalle ihre Arbeit präsentieren. Foto: adb

Neben bereits mehrfach nach Buchen gekommenen Künstlern sind auch neue Gesichter dabei – auch auf dem Kunsthandwerkermarkt herrscht ein stetiger Wandel: "Während sich mancher alte Bekannte aus Altersgründen zurückgezogen hat, kommt mancher neue Künstler dazu", bemerkt Böhrer. Dass sich der Markt in Kennerkreisen längst herumgesprochen hat, zeigt das große Interesse seitens der Aussteller: "Es gibt nicht nur eine Warteliste – es rufen auch jetzt immer noch Leute an, die gern dabei gewesen wären", räumt sie lächelnd ein. Es sei vor allem das freundschaftliche Miteinander, das den Charakter des Markts ausmache: "Viele der Künstler kennen sich untereinander und auch ich bin mit den meisten befreundet", lässt Böhrer wissen und hält fest, dass man aufeinander Rücksicht nimmt. "Es ist mir wichtig, dass jedes Handwerk nur einmal vertreten ist – es soll kein Konkurrenzdenken entstehen: Jede Kunstform ist in ihrer Art einmalig und gleichwertig!", schildert die Veranstalterin und Schmuckdesignerin, die selbst mit einem Stand vertreten ist. Dazu kommt ein Aspekt, der insbesondere in der Adventszeit greift: "Kunsthandwerkliche Arbeiten sind ein ganz besonderes Präsent", erklärt sie.

Wenngleich auf ein Rahmenprogramm weitestgehend verzichtet wird, gibt es auch vor der Stadthalle einiges zu sehen: Neben einem Bio-Honigstand mit Met und Glühwein warten ein Stand mit Burgern vom Wild und Wildschweinbratwürsten sowie eine Feuertonnenpräsentation auf die Gäste. In der Stadthalle werden die Besucher vom Tennisclub "Blau-Weiß" Altheim bewirtet. Im Innern der Halle können sich die Besucher auf ein kleines Konzert freuen: Nicht ohne Stolz verkündet Christine Böhrer, dass das Gitarrenduo "Café del Mundo" mit Jan Pascal und Alexander Kilian zur Eröffnung einige Lieder anspielen wird. "Sie sind selbst mit einem Stand auf dem Markt vertreten", fügt sie an.

Dass es nach der Corona-Pandemie nun wieder so weit ist, erfüllt Christine Böhrer mit großer Freude: "In dem Markt steckt mein ganzes Herzblut. Endlich können wir dem Publikum wieder zeigen, was wir können und mit den Menschen vor Ort ins Gespräch kommen", betont sie. Zwar sei der Kontakt unter den Künstlern nie eingeschlafen, doch sei das allein nicht mit einer Ausstellung oder einem Markt vergleichbar: "Ein richtiger Markt ist für einen Künstler das Höchste der Gefühle, zumal die zahlreichen Besucher uns recht geben!", freut sie sich.

Info: Eröffnung ist am Samstag, 3. Dezember, um 11 Uhr mit "Café del Mundo. Geöffnet ist der Kunsthandwerkermarkt am 3. und 4. Dezember von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.