Bödigheim. (rüb) "Der Aufwand ist groß, aber es macht nach wie vor viel Spaß!" Andreas Egenberger, Betreiber des Einkaufsautomaten "Elfriede", stellt den Stadträten sein Konzept vor. Da es in Bödigheim keinen Dorfladen mehr gab, habe er in einem Automaten die Lösung gesehen, um vor Ort schnelle Einkäufe erledigen zu können. Beim Start vor zwei Jahren hatte "Elfriede" – Namensgeberin ist die Großmutter des Betreibers – rund 100 verschiedene Produkte im Sortiment, aufgeteilt auf drei Automaten. Inzwischen gibt es 141 Artikel in vier Automaten, und die Entwicklung sei sehr positiv. Das Sortiment habe er im Lauf der Zeit angepasst. Ausschlaggebend waren die Verkaufszahlen und Rückmeldungen der Kunden. Das Angebot reicht von Süßigkeiten und Snacks bis hin zu regionalen Fleisch- und Wurstwaren. Weitere Angebote aus der Region sind Eier, Mehl und Käse. Auch Getränke sind erhältlich, und gegen einen Altersnachweis kann beispielsweise auch ein Sixpack Bier gezogen werden. Sei Mai gibt es außerdem eine Softeismaschine, die ebenfalls sehr gut angenommen werde.

Angesichts von Investitionen in Höhe von 46.000 Euro und rund einer Stunde Arbeit am Tag brauche es viel Idealismus, um den Einkaufsautomaten zu betreiben, stellte Andreas Egenberger heraus. "Elfriede" sei inzwischen zwar kostendeckend, viel Geld bleibe aber nicht übrig. Allein der Strom für die vier Automaten koste im Monat 200 Euro.