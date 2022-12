An der Sondermülldeponie in Billigheim wurden über das mehrmals im Jahr absolvierte Biomonitoring nun erhöhte Quecksilberwerte festgestellt. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden hat das Betreiberunternehmen HIM entsprechende Untersuchungen und Maßnahmen eingeleitet, auch um die Ursache des Eintrags zu eruieren. Foto: HIM