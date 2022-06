Der Perukreis veranstaltete dann in den verschiedenen Orten der Seelsorgeeinheit Gottesdienste, Konzerte und Vortragsabende, um Spenden zu sammeln. Außerdem fanden Aktionen wie der Verkauf von Ostereiern, Rosen am Muttertag und Solidaritätsessen an Fronleichnam statt. In Coyllurqui wurden mit diesen Spenden Webstühle und Nähmaschinen angeschafft und für die Frauen Web- und Nähkurse angeboten sowie eine ...

Seit 1986 besteht zwischen der Erzdiözese Freiburg und der katholischen Kirche in Peru eine Partnerschaft. Im März 1994 gründeten zehn Pfarrangehörige aus Fahrenbach und Dallau den Perukreis Elztal-Fahrenbach. Als Partnergemeinde beantragten sie in Freiburg die peruanische Pfarrgemeinde Coyllurqui in der Nähe von Cusco, weil eine Schwester des Ordens "Missionarinnen vom lehrenden und sühnenden Heiland" so beeindruckte und seelsorgerliche Aufgaben zur Milderung des Priestermangels in den Anden übernahm.

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause fand die Aktion, die über 3000 Euro erbrachte, im Rahmen des traditionellen Sommergottesdienstes der Seelsorgeeinheit Elztal-Limbach-Fahrenbach (ELF) in der Filial- und Klosterkirche Balsbach und in den Klosterräumlichkeiten statt. Den Gottesdienst zelebrierten erstmals Pfarrer Gartner und Pater Lobo, assistiert von den Diakonen Thomas Galm und Reiner Roos, Gemeindereferentin Petra Reiß, Manfred Schäfer an der Orgel, dem Gesangsduo Sandrine Wolf und Hildegard Hauk-Walter sowie zahlreichen Ministranten aus der gesamten Seelsorgeeinheit.

Der Perukreis veranstaltete dann in den verschiedenen Orten der Seelsorgeeinheit Gottesdienste, Konzerte und Vortragsabende, um Spenden zu sammeln. Außerdem fanden Aktionen wie der Verkauf von Ostereiern, Rosen am Muttertag und Solidaritätsessen an Fronleichnam statt. In Coyllurqui wurden mit diesen Spenden Webstühle und Nähmaschinen angeschafft und für die Frauen Web- und Nähkurse angeboten sowie eine Suppenküche für die alten Menschen, die ohne Unterstützung durch ihre Familie in dem Ort leben, aufgebaut.

2007 kam der Kontakt mit dem Tageskinderheim "Centro de Proteccion Infantil" in Lima zustande. Dort werden Kinder vor oder nach der Schule bei den Hausaufgaben betreut oder durch verschiedene Kurse wie Backen oder Holzbearbeitung gefördert. Seitdem wird auch diese Einrichtung unterstützt.

Im Februar 2011 schlossen sich die beiden Perukreise Elztal-Fahrenbach und Limbach zum Perukreis ELF zusammen. In Limbach gab es den Kontakt zur Pfarrgemeinde La Union bei Lima. Dieser Kontakt hat sich intensiviert. Dort hat sich inzwischen ein Perukreis gebildet, der sich regelmäßig trifft. Er bietet samstags ein Mittagessen für ältere Menschen und Kinder an, das sehr gerne in Anspruch genommen wird. Diese Suppenküche wird momentan hauptsächlich unterstützt. Sie war durch die Pandemie lange Zeit geschlossen; der Perukreis lieferte in dieser Zeit den bedürftigen Personen Lebensmittel nach Hause.