In der Inszenierung von Carsten Ramm ist der Badischen Landesbühne mit dem Klassiker wieder einmal ein Wurf gelungen, an dem die selbstbewusste Präsenz von René Laier in der Hauptrolle den größten Anteil hat. Er spielt den seltsamen Gutsbesitzer Puntila, der unentwegt zwischen nüchterner, eiskalter Rücksichtslosigkeit, angetrunkener Menschenfreundlichkeit und verkaterter Larmoyanz hin und her oszilliert, mit Glaubwürdigkeit und ohne Klischees. Tobias Strobel als sein Chauffeur Matti liefert ihm mit seinem hageren, cleveren Proletarier dabei einen starken Gegenpart. Matti scheint immun gegen die dissoziativen Anwandlungen seines Arbeitgebers und hat gelernt, weder dem einen noch dem anderen "Aggregatszustand" allzu viel Gewicht beizumessen. Selbst als er unverhofft die Chance erhält, als möglicher Bräutigam von Puntilas Tochter Eva den sozialen Aufstieg zu schaffen, fällt er nicht auf die Versuchung herein, wohl wissend, dass die Gunst seines Chefs ebenso vergänglich ist wie dessen Blutalkoholspiegel. Sobald der nämlich sinkt, wird aus dem freundlichen, zugänglichen Menschen ein eiskalter Ausbeuter und ein wahres Ekelpaket.

Von Pia Geimer

Mosbach. Ist "Herr Puntila und sein Knecht Matti" ein Volksstück, gar ein Schwank oder ist es eigentlich viel mehr? Wie immer bei Bertolt Brecht ist das nicht so einfach mit den Schubladen.

Das Stück entstand 1940 im finnischen Exil, wo die Familie auf dem Landgut der lebenslustigen Gutsherrin Hella Wuolijoki untergekommen war, die unzählige Geschichten kannte und auch selbst dichtete. Diese kurze Zeit wurde eine extrem fruchtbare Episode, in der Brecht seine Ideen zum epischen Theater weiterentwickelte und unermüdlich schrieb.

Mitten in dieser von Birkenduft und Natur geprägten karelischen Landschaft entstand in nur wenigen Wochen mit dem "Puntila" ein Stück, dessen Handlung und Figuren zwar auf der von seiner Gastgeberin verfassten Komödie "Die Sägemehlprinzessin" basieren, das aber natürlich Brechts ureigene Handschrift trägt.

Das Einzige, worauf sich sein Umfeld bei ihm verlassen kann, ist seine Unberechenbarkeit. Sein Adlatus, der Richter Fredrik (Martin Behlert), der sich vielleicht selbst Hoffnungen auf Evas Hand macht, versorgt ihn mit Alkohol, um die Stimmung oben zu halten, kann aber nicht mithalten bei den Saufgelagen. Der schrullige Attaché (Stefan Holm), den der nüchterne Puntila eigentlich als Schwiegersohn auserkoren hatte, den er mit steigendem Pegel allerdings immer unerträglicher findet, ist ein weltfremder Dandy und wird schließlich davongejagt. Die einzigen, die in diesem ziemlich toxischen Umfeld sehr gut zurechtkommen, sind drei peppige Frauen: Die Apothekerin (Cornelia Heilmann), das Kuhmädchen (Madeline Hartig) und die Schmuggleremma (Evelyn Nagel) wirken autark und vital, ganz anders als die schwachen Männer, die allesamt von Puntilas Launen abhängig sind. Und mittendrin steht Tochter Eva (subtil verkörpert von Lydia Fuchs), die trotz einer gewissen Offenheit natürlich ein Kind ihrer Klasse ist und bleibt. Das zeigt sich in der Schlüsselszene des Stücks, als sie bei Mattis "Brautexamen" mitspielt und dabei grandios durchrasselt.

Es gibt zahlreiche Lieder in dieser Inszenierung, Brechts Texte in zeitgenössischen Vertonungen von Hanns Eisler und Paul Dessau, aber auch einen Song von Konstantin Wecker (gesungen von Tobias Strobel direkt am Bühnenrand). Ansonsten mussten beim Singen hauptsächlich die vier Ladys ran, und das machte vor allem die junge Madeline Hartig richtig toll. Denn diese Lieder sind nicht leicht zu singen, auch wenn hier eine versierte Liveband bestehend aus Holger Engel (Piano) und Sergio Drabkin (Cello) mit auf der Bühne war, zuweilen verstärkt durch Schauspieler Lukas Maria Redemann, der auch ein Lied und drei kleinere Rollen im Stück zu füllen hatte. Mit dem minimalistischen Bühnenbild aus stilisierten Birkenstämmen, der Musik und den schauspielerischen Leistungen ergibt sich ein durchdachtes Gesamtbild, das sich stimmig um René Laiers mächtiges Solo als Puntila schmiegt. Der begeisterte Applaus am Ende war hochverdient und angemessen.

Info: Die nächste Aufführung der Landesbühner in Mosbach ist am 22. November.