Mosbach. "Eine volkstümliche Weihnachtsrevue" versprechen die Veranstalter der "Klingenden Bergweihnacht", die am Mittwoch, 14. Dezember, 19 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach auf dem Veranstaltungsplan steht. Angekündigt sind "Stars der Schlager- und Volksmusikszene": Patrick Lindner, Francine Jordi, Mara Kayser, Geschwister Niederbacher, Die Trenkwalder sowie Nadin Meypo kommen. Die Musiker möchten die Gäste aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit in die Welt der Bergweihnacht mitnehmen und versprechen ein stimmungsvolles Konzert mit viel Zeit zum Träumen und Abschalten.

Seit über 30 Jahren ist Patrick Lindner europaweit auf den Bühnen als gefeierter Star unterwegs. 1989 wurde er beim Grand Prix der Volksmusik entdeckt und hat sich seither immer wieder neu erfunden. Francine Jordi ist seit vielen Jahren einer der populärsten Exportartikel der Schweiz. Der Durchbruch gelang ihr, als sie mit dem "Feuer der Sehnsucht" den Grand Prix der Volksmusik gewonnen hat.

Mara Kayser gilt als Grand Dame des deutschen Schlagers. Ihr Erfolgsgeheimnis ist ihre Stimme, ihre rundum positive Ausstrahlung und gefühlvollen Songs. "Gerade heute ist es wichtig, Gefühle zu zeigen", findet Mara Kayser.

Die Geschwister Niederbacher – das sind Manfred, Christina, Angelika und Andrea. Auch wenn es zwischen den Geschwistern teilweise große Altersunterschiede gibt, stehen die Südtiroler mit voller Begeisterung und Leidenschaft zusammen auf der Bühne und begeistern ihr Publikum mit ihrer Volksmusik.

Die Trenkwalder sind die Volksmusikband, die eine Tiroler Erfolgsgeschichte geschrieben hat wie kaum eine andere Band. Nahezu in allen TV-Shows von den "Festen der Volksmusik" über den "Musikantenstadl" bis hin zu "Musik liegt in der Luft" waren sie zu Hause. Nadin Meypo gilt als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Die strahlende Frohnatur hat die gute Laune gepachtet, und ihr Lachen begeistert die Schlagerfans. Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr mit ihrer temperamentvollen Moderation überzeugte, dürfen sich die Musikfreunde auch bei diesem Konzert auf Nadin Meypo freuen.

Die Rhein-Neckar-Zeitung verlost am heutigen Mittwoch viermal zwei Tickets für ein Meet & Greet mit den Künstlern und Eintritt zu dem Konzert. Wer gewinnen möchte, ruft heute in der Zeit von 10 bis 10.30 Uhr unter der Telefonnummer 06261/93227168 an.

Info: Wer bei unserem Gewinnspiel kein Glück hatte, bekommt am Ticketschalter der RNZ Eintrittskarten.