Buchen. (ankf) Viele Leckereien mit passender musikalischer Untermalung erwarteten am Freitag die Besucher der Aktivnacht in Buchen. Die Geschäfte in der Innenstadt freuten sich über viel Kundschaft und auch die Stände, die in der Innenstadt aufgestellt waren, konnten viele Besucher anlocken.

Vom Alten Rathaus bis hin zur Parfümerie "Akzente" waren Bierbänke aufgestellt, damit die