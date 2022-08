Aglasterhausen. (schat) Um 18 Uhr ging’s offiziell los, keine zehn Minuten später war schon richtig was los: Die Afterwork-Party, zu der vom Gewerbeverein Aglasterhausen auf den Marktplatz eingeladen worden war, brauchte keine lange Aufwärmphase. Eigentlich auch kein Wunder bei den tropischen Temperaturen. Die hatten dem Vorsitzenden des Gewerbevereins, Jochen Baumgärtner, vor der Party ein wenig Sorge bereitet, schließlich wollte man ausgerechnet am bis dato heißesten Tag des Jahres zum erfrischenden Austausch animieren. Schnell zeigte sich, dass jene Sorgen völlig unbegründet waren, der Marktplatz zeigte sich den ganzen Abend über angenehm belebt, nach Sonnenuntergang auch stimmig illuminiert. Die Verpflegung der zahlreichen Gäste – insgesamt sollen es an die 7000 gewesen sein – sicherten die Mitglieder des Gewerbevereins an verschiedenen Ständen. Zur Eröffnung hatte auch Bürgermeister Stefan Kron begrüßt, für den musikalischen Rahmen sorgten DJ Thomas und Sänger Andreas Becker.

Am Ende der fünften Ausgabe der Afterwork-Party konnten Jochen Baumgärtner und seine Mitstreiter(innen) aus dem Organisationsteam zufrieden sein: "Das war ein schöner Abend mit guten Gesprächen in entspannter Atmosphäre – also genau das, was wir wollten."