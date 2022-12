In finanzielle Schwierigkeiten geraten ist die Bäckerei Banschbach mit Hauptsitz in Aglasterhausen und etlichen Filialen in der Region. Der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Renald Metoja hofft bei den Bemühungen um Stabilisierung des Betriebs auf Hilfe durch einen Strompreisdeckel und sagt: „Die Betriebsfortführung ist Sinn und Zweck des Verfahrens“. Foto: schat