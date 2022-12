Rege Bautätigkeit: In Adelsheim wurde 2022 kräftig gebaut. Bürgermeister Bernhardt erläuterte die zahlreichen Maßnahmen – wie beispielsweise den Bau eines Mehrfamilienhauses (Foto) in der Hergenstadter Straße – am Montag im Gemeinderat. Foto: Joachim Casel