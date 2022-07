Adelsheim. (ahn) Die verwinkelten Gässchen in der Innenstadt, das alte Rathaus, der Kirnauwasserfall oder etwa das Schloss in Sennfeld – das schmucke Baulandstädtchen Adelsheim und seine Stadtteile haben viele schöne Plätze und Ecken zu bieten, die auch als Fotomotive reizvoll sind. Natürlich kann man mit seinem Smartphone eines der vielen Motive festhalten – doch das verschwindet dann meist in den Untiefen des Handyspeichers. Und außerdem: Wo bleibt da der Spaß? Deshalb haben sich die Stadt, Friedlein Geschenkartikel und Spielwaren sowie die RNZ überlegt, wie man Spiel und Spaß sowie die schönsten Seiten von Adelsheim vereinen kann. Herausgekommen ist die Idee, das schönste Adelsheimer Motiv auf ein 1000-teiliges Puzzle drucken zu lassen. Doch was wird das geeignetste Motiv? Dieses wird in einem Fotowettbewerb gesucht, an dem alle Einwohner Adelsheims teilnehmen können. Auf den Gewinner wartet neben dem Sieg auch noch ein von der RNZ gestifteter Sachpreis in Form eines Tablets.

Puzzeln macht glücklich. Darüber sind sich nicht nur die kleinen und großen Fans einig, dies ist auch wissenschaftlich belegt: Puzzeln ist gut für Seele und Geist. Denn das Suchen nach den richtigen Teilen und das Zusammensetzen der passenden Formen fördern zahlreiche kognitive Fähigkeiten – ja, es ist eine Art Gehirnsport: Konzentration, Gedächtnis sowie Kombinationsvermögen werden trainiert.

Hintergrund > Teilnehmen darf jeder aus Adelsheim: Egal ob Profi- oder Hobbyfotograf – einzige Voraussetzung ist, dass man in Adelsheim lebt. Das eingereichte Motiv muss Adelsheim oder einen der Stadtteile zeigen. Ortsansichten sind dabei ebenso möglich wie einzelne Gebäude und Straßenzüge oder Landschaften. > Die Fotos müssen in druckfähiger Auflösung im jpg-Format eingereicht werden. Jeder Teilnehmer kann sich mit maximal drei Motiven beteiligen. Die E-Mail-Adresse: red-buchen@rnz.de, Betreff: Fotowettbewerb. Einsendeschluss ist Montag, 15. August 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. > Durch die Einsendung versichert der Teilnehmer, dass er oder sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt und dass bei der Darstellung von Personen keinerlei Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem Foto eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Gleichzeitig räumt jeder Teilnehmer der Stadt Adelsheim und der Rhein-Neckar-Zeitung die Nutzungsrechte an den eingesandten Fotos ein – für die mögliche Verwendung als Puzzle, aber auch für die Berichterstattung über den Fotowettbewerb.

Und Puzzeln hat auch psychisch einen positiven Effekt: Menschen, die in ihrem Leben viel gepuzzelt haben, sind psychisch gesünder. Denn schließlich erfordert das Zusammenfügen der einzelnen kleinen Teile zu einem großen Ganzen einiges an Achtsamkeit – bei gleichzeitiger Entspannung und Stressabbau. Außerdem trainiert das Puzzeln die haptischen und motorischen Fähigkeiten.

Unter den Puzzle-Begeisterten finden sich natürlich viele Kinder, aber auch bei Erwachsenen ist Puzzeln in – nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie. Vor allem in der dunklen Jahreszeit ist die Beschäftigung mit den kleinen Teilen beliebt. Deshalb soll das Adelsheim-Puzzle auch noch in diesem Jahr zum Verkauf bereitstehen.

Doch vorher gibt es noch einiges zu erledigen: Zuerst sind die Einwohner von Adelsheim gefragt. Alle Interessierten können ab sofort bis 15. August ein Foto ihres Lieblingsmotivs in Adelsheim, Leibenstadt oder Sennfeld schießen und an die RNZ (Näheres siehe Kasten) schicken. Dabei gilt: Schönheit allein reicht nicht, um zu gewinnen. Denn schließlich muss das Siegerfoto auch für ein Puzzle geeignet sein. So sind etwa zu große einfarbige Flächen – wie ...