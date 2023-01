Von Peter Bayer

Eberbach. "Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 ist noch lange nicht Schluss" – wer kennt ihn nicht, den Song von Udo Jürgens. Zwar kein neues Leben, aber einen neuen Lebensabschnitt fängt Ekkehard Leytz an. Schluss ist für ihn nur als Dekan und Pfarrer in Eberbach. Am Sonntag wird er in einem Festgottesdienst und anschließendem Empfang in der