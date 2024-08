Zwingenberg. (pm) Wegen Wartungs- und Inspektionstätigkeiten ist die Neckarbrücke in Zwingenberg am Mittwoch gesperrt, wie die Gemeinde Zwingenberg in einer Mitteilung schreibt. Die Zufahrt zum Campingplatz und zum Naturfreundehaus Zwingenberg ist über die Gemeindeverbindungsstraße Neunkirchen-Zwingenberg möglich. Der Fahrradweg entlang des Neckars ist von der vorübergehenden Brückensperrung ebenfalls betroffen.

Die Zufahrt zum Naturfreundehaus Zwingenberg und zum Campingplatz Zwingenberg sowie nach Neunkirchen ist möglich. Wer den Radweg entlang des Neckars in Richtung Mosbach fahren will, wird gebeten, an der Schleuse Rockenau auf die Bundesstraße B37 zu wechseln. Die Gemeinde bittet die Verkehrsteilnehmer darum, den Hinweis-Beschilderungen zu folgen.