Zwingenberg/Mosbach. (pm) Die Schlossfestspiele Zwingenberg suchen für ein großes Chormusical mit sinfonischem Orchester gezielt ambitionierte männliche Amateursänger. Der Frauenanteil des Musicalchores ist hingegen schon so gut besetzt, dass es keinen weiteren Verstärkungsbedarf für die kommende Spielzeit gibt.

Deshalb lädt die künstlerische Leitung am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr interessierte Männer zu einer gemeinsamen Informations- und Vorstellungsprobe in Mosbach ein. Im Anschluss besteht dann auch die Möglichkeit, einzeln vorzusingen, wenn der Wunsch nach einer kleinen Solorolle besteht. Bei der Probe werden Intendant Rainer Roos, Chorleiterin Ute Ellenberger und die Chorsprecher des Festspielchores anwesend sein.

Roos unterstreicht, dass die Festspiele im Sommer 2025 die Möglichkeit bieten, an der Seite professioneller Musicaldarsteller das eigene Talent vor der fantastischen Schlosskulisse zu beweisen. "Die familiäre Atmosphäre und besondere Verbindung zwischen Stars und begabten Amateuren machen den Zwingenberger Geist aus", betont der Intendant.

Interessierte ab 16 Jahren können sich unter Angabe von Kontaktdaten, Geburtsdatum und Bild sowie bisheriger Gesangserfahrung (mit Stimmlage) bis zum 12. November per E-Mail an info@schlossfestspiele-zwingenberg.de zum Casting anmelden. Die Teilnehmer erhalten dann weitere Informationen zugesandt. Rückfragen beantwortet Karin Heiler von der Geschäftsstelle der Festspiele unter Telefon: 06261/843000 oder E-Mail: karin.heiler@neckar-odenwald-kreis.de.

Die Proben für das Chormusical beginnen im zeitigen Frühjahr und finden an rund zehn Samstagnachmittagen statt. Die Bühnenproben starten Anfang Juli und finden meist am Wochenende in Zwingenberg statt. Es wird eine eigenständige Vorbereitung auf Proben und Vorstellungen erwartet.

Unterstützt wird das Casting von der Sparkasse Neckartal-Odenwald, die seit Jahren fester Partner der Festspiele ist. Stattfinden werden die Festspiele vom 13. Juli bis zum 3. August. Welche Produktionen auf dem Spielplan stehen, werden die Verantwortlichen der Öffentlichkeit Anfang Dezember bekannt gegeben. Der Vorverkauf beginnt am 4. Dezember.